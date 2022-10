Tutto pronto per la seconda puntata di Tale e Quale Show 2022, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, il cast di vip è pronto a calarsi in 11 nuove imperdibili imitazioni. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e il nome del quarto giudice di puntata.

Tale e Quale Show 2022 stasera su Rai1: le anticipazioni della seconda puntata

Venerdì 7 ottobre dalle ore 21.25 appuntamento con la seconda puntata di Tale e Quale Show. Dopo il debutto della scorsa settimana con 3.385.000 spettatori (share 21,1%), Carlo Conti è prontissimo per la seconda puntata trasmessa come sempre in diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Il vincitore della prima puntata della scorsa settimana è stato Antonino che ha conquistato giuria e pubblico con la sua imitazione di “T’innamorerai” di Marco Masini. Al secondo posto si è classificato Gilles Rocca nei panni di Ultimo e infine terza posizione per Rosalinda Cannavò che ha imitato La Rappresentante di Lista. Naturalmente siamo solo all’inizio e tutto può cambiare nella classifica generale. Anche questa settimana a giudicare le imitazioni canore e di ballo dei concorrenti vip ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. A loro tre si aggiunge il quarto giudice esterno che questa settimana è Serena Bortone.

Tale e Quale Show, cast e imitazioni seconda puntata

Ma passiamo alle imitazioni della seconda puntata di Tale e Quale Show 2022. Ecco la lista di imitazioni e del cast:

Elena Ballerini imiterà Antonella Ruggiero

imiterà Antonella Ruggiero Rosalinda Cannavò nei panni Elodie

nei panni Elodie Samira Lui proverà ad essere Rihanna

proverà ad essere Rihanna Valeria Marini imiterà Cher

imiterà Cher Alessandra Mussolini sarà Loredana Berté

sarà Loredana Berté Valentina Persia nei panni di Giusy Ferreri

nei panni di Giusy Ferreri Andrea Dianetti come Gianni Morandi

come Gianni Morandi Claudio Lauretta imiterà Pino Daniele

imiterà Pino Daniele Gilles Rocca sarà Tiziano Ferro

sarà Tiziano Ferro Antonino nei panni Tom Walker

nei panni Tom Walker Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli imiteranno RuPaul ed Elthon John.

Come sempre i concorrenti si esibiranno dal vivo accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Chi di loro saprà conquistare il plauso della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e solo per questa sera dal quarto giudice Serena Bortone? Ricordiamo che anche il pubblico da casa è chiamato a votare il suo preferito tramite i social Facebook e Twitter. Le tre esibizioni più “votate” porteranno 5, 3 e 1 punti importanti nella classifica finale.

Infine “Tale e Quale Show” è anche social con l’hashtag #taleequaleshow.