Tale e Quale Show 2022, Elena Ballerini interpreta Maria Callas | Video

Questa sera Elena Ballerini ha dovuto vestire i panni della grandissima Maria Callas. L’esibizione, messa in scena questa sera durante la sesta puntata di Tale e Quale Show, è stata molto apprezzata dal pubblico presente in sala. I giurati Loretta Goggi e Giorgio Panariello hanno per certi versi apprezzato l’esibizione mentre l’altro giurato: Cristiano Malgioglio, non ha avuto commenti positivi.

Ecco chi sono i concorrenti di questa edizione

Ricordiamo che i concorrenti di questa edizione sono: Francesco Paolantoni accompagnato da Gabriele Cirilli, Elena Ballerini, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Rosalinda Cannavò.

Tale e Quale Show 2022, il regolamento

Dopo le esibizioni di tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2022, la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio stilerà una prima classifica parziale a cui si aggiungeranno i voti degli artisti che potranno premiarsi o premiare uno dei compagni. Anche in questa edizione è confermato il voto social del pubblico da casa tramite Facebook e Twitter. Le tre esibizioni più votate riceveranno 5, 3 e 1 punto. A fine votazione sarà resa nota la classifica finale con il punteggio complessivo che decreterà il vincitore di puntata. La classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata, porterà all’elezione del “Campione di Tale e Quale Show 12”.

Ecco di seguito il video con l’esibizione eseguita durante la sesta puntata di Tale e Quale Show 2022 con Elena Ballerini che interpreta la grandissima Maria Callas.