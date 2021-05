Prossima concorrente della nuova stagione di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai1, la showgirl Stefania Orlando, reduce dal Grande Fratello Vip dove si è classificata al terzo posto dietro a Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, il vincitore, di cui è grande amica.

Stefania Orlando dal Grande Fratello Vip a Tale e Quale Show con Carlo Conti su Rai1

Come anticipa Blogo, la conduttrice e showgirl Stefania Orlando, dopo il successo ottenuto nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che ha incoronato vincitore Tommaso Zorzi, torna in Rai nel programma musicale del venerdì sera dell’ammiraglia Rai. Si tratta di Tale e Quale Show al cui timone troveremo come sempre l’amatissimo conduttore toscano, Carlo Conti, che da settembre 2021 conduce la 11esima edizione.

Per la Orlando è un ritorno in Rai in grande stile: il varietà di Rai 1 da sempre è campione di ascolti per cui una bella vetrina per la showgirl e conduttrice che manca dagli schermi Rai da un pò di anni. Del resto la Orlando è una bravissima cantante, e il suo ultimo singolo “Babilonia” ha letteralmente spopolato: ha avuto 80.000 visualizzazioni nel giro di 24 ore. Sarà veramente una bella sfida per lei, cimentarsi nelle interpretazioni di altri grandi della musica.

Stefania Orlando torna in Rai e approda a Tale e Quale Show 2021

Carlo Conti da perfetto padrone di casa saprà valorizzare la showgirl il cui tempo pare essersi fermato, perché nonostante abbia 54 anni è sempre bellissima e affascinante. Una vera Queen insomma, come la definivano i suoi sostenitori nel lungo percorso del Grande Fratello Vip. Gambe chilometriche, un corpo sinuoso e un viso da furbetta. Ma La Orlando è anche tanto tanto talento: una capacità di eloquio notevole e una vera attitude per l’intrattenimento.

Per Stefania Orlando si tratta di un ritorno in Rai e chissà che questo sia di buon auspicio per un ritorno a Viale Mazzini in piana stabile come conduttrice. Intanto, anche a La Vita In Diretta, di cui è stata ospite qualche settimana fa, Alberto Matano l’ha accolta con le parole “Bentornata a casa”.

Auguriamo a Stefania Orlando che abbia un bellissimo futuro in Rai o in tv in generale perché quando il talento c’è deve essere riconosciuto!