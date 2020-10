Quarto appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni, gli abbinamenti dei concorrenti e il quarto giudice speciale della puntata in onda questa sera, venerdì 9 ottobre 2020 su Rai1.

Tale e Quale Show stasera, su Rai 1

Venerdì 9 ottobre 2020 dalle ore 21.25 torna “Tale e Quale Show”, il varietà leader del prime time di Raiuno. Carlo Conti è pronto a regalare ai telespettatori una nuova puntata come sempre in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma dove tornano protagonisti i 10 concorrenti vip pronti a sfidarsi a suon d’imitazioni. La gara, infatti, si fa sempre più avvincente per i concorrenti in vista della proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 10” che si terrà tra due settimane.

Ricordiamo che il programma continuerà ugualmente ad andare in onda con la versione il “Torneo di Tale e Quale Show” che vedrà un concorrente vincere il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2020. Al momento la gara è ancora aperta, anche se finora i tre concorrenti che si sono contraddistinti sono senza alcun dubbio Pago, vincitore della terza puntata con la sua imitazione di Fabrizio Moro, ma anche Barbara Cola e Virginio.

Tale e Quale Show 2020: concorrenti e abbinamenti di venerdì 9 ottobre 2020

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show in onda venerdì 9 ottobre 2020 dieci nuove imperdibili esibizioni dei concorrenti che si cimenteranno con le imitazioni di 10 personaggi di spicco dello spettacolo. Ad accompagnarli come sempre gli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Curiosi di scoprire gli abbinamenti di questa settimana? Eccoli in anteprima per voi:

Barbara Cola dovrà confrontarsi con l’immensa Mina;



dovrà confrontarsi con l’immensa Mina; Francesca Manzini sarà Loredana Bertè;



sarà Loredana Bertè; Carolina Rey si calerà nei panni di Malika Ayane;



si calerà nei panni di Malika Ayane; Carmen Russo imiterà Sheila del gruppo Sheila & Black Devotion;



imiterà Sheila del gruppo Sheila & Black Devotion; Giulia Sol sarà Christina Aguilera;



sarà Christina Aguilera; Sergio Muniz dovrà confrontarsi con Miguel Bosé;



dovrà confrontarsi con Miguel Bosé; Francesco Paolantoni sarà i Tom Jones;



sarà i Tom Jones; Pago se la vedrà con Tony Hadley;



se la vedrà con Tony Hadley; Virginio sarà Giuliano Sangiorgi;



sarà Giuliano Sangiorgi; Luca Ward omaggerà Fred Bongusto.

Tutti i dieci concorrenti vip saranno esaminati e giudicati dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quarto giudice speciale di puntata sarà Luca Argentero. Confermata la presenza di Gabriele Cirilli come sempre alle prese con la sua jingle machine.