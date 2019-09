Tutto pronto per la terza puntata di Tale e Quale Show 2019, il varietà di grande successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Ecco il nome del quarto giudice speciale e tutte le imitazione dei concorrenti vip.

Tale e Quale Show 2019, la terza puntata del 27 settembre

Venerdì 27 settembre 2019 alle ore 21.25 torna l’appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera trasmesso in diretta su Rai1. Padrone di casa ancora una volta Carlo Conti pronto a regalare al pubblico una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo.

Il programma, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, si conferma ancora una volta un grandissimo successo di critica e pubblico. Giunto alla nona edizione, Tale e Quale Show non stanca mai, anzi di anno in anno conquista sempre nuovi consensi grazie anche agli ottimi riscontri avuti sui tanti canali social.

Il segreto del programma forse è proprio nelle parole di Carlo Conti che alla stampa ha dichiarato: ”

“La nostra non è una gara, ma solo il pretesto per fare varietà. Da loro ascolterete solo osservazioni bonarie. Nessuna polemica o litigio per alzare di mezzo punto lo share”.

Protagonisti della terza puntata i tredici concorrenti vip chiamati ad imitare alcuni grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana ed internazionale. A valutare la loro performance, ricordiamo dal vivo, sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Quarto giudice speciale della puntata sarà Max Giusti, che promuoverà durante la serata il nuovo film “Appena un minuto” in cui recita anche Loretta Goggi.

Tale e Quale Show 2019, le imitazioni della terza puntata

Ma quali saranno i cantati famosi con cui dovranno confrontarsi i dodici concorrenti vip di Tale e Quale Show 2019? Ecco tutte le imitazioni della terza puntata:

Gigi e Ross imiteranno Ornella Vanoni e Gino Paoli;

imiteranno Ornella Vanoni e Gino Paoli; Tiziana Rivale imiterà Patty Pravo;

imiterà Patty Pravo; Davide De Marinis imiterà Edoardo Bennato;

imiterà Edoardo Bennato; Francesco Pannofino imiterà Fred Buscaglione;

imiterà Fred Buscaglione; Jessica Morlacchi imiterà Laura Pausini;

imiterà Laura Pausini; Lidia Schillaci imiterà Elisa;

imiterà Elisa; David Pratelli imiterà Pippo Franco;

imiterà Pippo Franco; Eva Grimaldi imiterà Grace Jones;

imiterà Grace Jones; Francesco Monte imiterà Ed Sheeran;

imiterà Ed Sheeran; Sara Facciolini imiterà Jennifer Lopez;

imiterà Jennifer Lopez; Agostino Penna imiterà Gipsy Kings;

imiterà Gipsy Kings; Flora Canto imiterà Anna Tatangelo.

Tale e Quale Show 2019, la classifica provvisoria

Dopo le prime puntate, ricordiamo la prima vinta da Lidia Schillaci e la seconda da Agostino Penna, questa è al momento la classifica provvisoria:

Agostino Penna Lidia Schillaci e Gigi & Ross. Davide de Marinis, Jessica Morlacchi, Tiziana Rivale, Francesco Monte e David Pratelli (ex aequo) Flora Canto Sara Facciolini Eva Grimaldi e Francesco Pannofino

Ricordiamo che tutte esibizioni dei concorrenti saranno interamente dal vivo ed accompagnate dall’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Il programma è anche social e tutto il pubblico può commentare le esibizioni con l’hashtag #taleequaleshow.