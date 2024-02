Tale e Quale speciale Sanremo 2024 è pronto a tornare in tv. Dopo il successo in termini di ascolti della 74esima edizione della kermesse musicale, la Rai ha deciso di proporre in due serate le più belle canzoni del Festival interpretate da alcuni protagonisti delle passate edizioni dello show di Carlo Conti. Vediamo insieme quando andrà in onda e chi saranno i concorrenti e i giurati.

Tale e Quale Sanremo 2024: concorrenti delle due puntate

Il sabato sera di Rai1 è ormai dedicato a ‘Tale e Quale‘. Dopo aver visto ‘Tali e quali‘, spin off del programma in cui persone comuni si mettevano in gioco interpretando i cantanti a cui somigliavano sia fisicamente che vocalmente, ora è il turno di due puntate speciali dedicate a Sanremo. Il 17 e 24 febbraio, in prima serata su Rai1 alle 21.25, sarà trasmesso ‘Tale e Quale Sanremo‘.

Protagonisti dello show saranno alcuni personaggi che hanno fatto la storia del programma che si metteranno in gioco con le più belle canzoni di Sanremo. A condurre, come sempre, ci sarà Carlo Conti e una giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Giudici speciali (in carne ed ossa) saranno durante la prima puntata Pupo mentre Iva Zanicchi nella seconda.

A esibirsi come concorrenti nella prima puntata di Tale e Quale Sanremo 2024 di sabato 17 febbraio saranno: Marco Carta, Mietta, Gilles Rocca, Alessandro Greco, Scialpi, Luisa Corna, Massimo Lopez, Enzo De Caro, Ilaria Mongiovì, Pino Insegno; Alba Parietti con Valeria Marini.

Il 24 febbraio invece sarà la volta di: Paolo Conticini, Virginio, Pierpaolo Pretelli, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Andrea Agresti, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci, Gigliola Cinquetti e Ginevra Lamborghini.

"Tale e Quale Sanremo", i migliori protagonisti delle passate edizioni di #taleequaleshow interpretano le canzoni che hanno fatto la storia di @SanremoRai.

Con Carlo Conti, il 17 e 24 febbraio su @RaiUno.@taleequaleshow pic.twitter.com/CvElPlzdSs — Rai (@Raiofficialnews) February 9, 2024

Presenti anche i due ripetenti

Non potevano mancare la coppia dei ripetenti formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che nel corso delle puntate hanno stupito e fatto divertire i telespettatori a casa con le loro esibizioni.