Alessandro Borghi presterà il volto a Rocco Siffredi nella nuova serie tv targata Netflix che si intitola “Supersex”. La cosa singolare è che la serie tv è stata scritta da una donna che risponde al nome di Francesca Manieri. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla serie tv: trama e cast.

Il porno divo Rocco Siffredi raccontato in una serie tv per Netflix che si intitola Supersex

Non è la prima volta che si racconta la vita di un vip, sicuramente è singolare che si decide di mettere in scena la storia di una star del porno come Rocca Siffredi, ma la cosa ancora più singolare che a scrivere la serie tv è stata una donna. Tuttavia Siffredi è anche un personaggio televisivo molto amato perché ha partecipato a vari programmi e anche reality. La sua simpatia è contagiosa e ha avuto sempre molto tatto ed educazione nell’affrontare certi argomenti.

Tra i programmi a cui ha partecipato, ricordiamo:

L’isola dei famosi nel 2015 come naufrago,

Grande fratello nello stesso anno, in qualità di ospite speciale,

Guess my age – indovina l’età

Name that tune – Indovina la canzone, su TV8.

Alessandro Borghi protagonista di Supersex, serie tv su Rocco Siffredi

Interprete della serie tv un attore italiano tra i più bravi ed apprezzati del nostro Paese, Alessandro Borghi, che passa da serie come “Suburra” a “Diavoli ” a ruoli ben più impegnati come nelle pellicole “Sulla mia pelle”, “Il primo re” e “Le otto montagne”.

La sfida che dovrà affrontare ora è quella di dare vita ad un personaggio amatissimo dal pubblico – non solo dai fruitori dei suoi film – come Rocco Siffredi, nome che gli è stato ispirato dal personaggio di Alain Delon nel film Borsalino.

Le parole di Francesca Manieri che ha scritto la storia della serie tv Supersex

“Supersex è la storia di un uomo che ci mette 7 puntate e 350 minuti a dire ti amo, ad accettare che il demone che ha in corpo sia conciliabile con l’amore. Per farlo deve mettere a nudo l’unica parte di lui che non abbiamo mai visto: la sua anima. Supersex parla di oggi, parla di noi. Cosa vuol dire essere maschi? Siamo ancora capaci di conciliare la sessualità e l’affettività? Queste le domande che come un caleidoscopio si aprono davanti a noi mentre ci immergiamo nella sua incredibile vita fino a perdere il fiato”.

La vita di Rocco Siffredi raccontato nella serie tv Netflix “Supersex”: numero episodi e quando in tv

La Serie tv Supersex sarà composta da sette episodi e sarà presentata in tutto il mondo entro il 2023. Sono appena iniziate le riprese per cui non sappiamo ancora la data precisa di messa in onda, ma è probabile che nella primavera del 2023 la vedremo in tv.

La trama di Supersex: di cosa parla la serie tv su Rocco Siffredi?

La storia di Supersex, è profondamente legata alla vita del protagonista, pur non essendo una biografia. Un racconto che parte dall’infanzia, all’adolescenza fino all’età adulta e la scelta di intraprendere una carriera non proprio convenzionale.

La storia per sommi capi di un uomo – oggi 58 enne – che partendo da un piccolo paesino dell’Abruzzo riesce a diventare il re della pornografia a livello mondiale. Nell’immaginario collettivo di molti uomini – e donne – il nome di Rocco Siffredi è un’istituzione.

Ma nella serie tv saranno raccontate non solo le sue fantasie sessuali che lo hanno poi portato a scegliere la carriera di attore di film a luci rosse ma anche i suoi grandi dolori. Dalla morte del fratello di soli 12 anni alla grande depressione della madre a causa di questo lutto mai superato.

Quindi faro puntato non solo sulle sue esperienze sessuali ma anche sull’infanzia, le origini, la famiglia e l’evoluzione che ne consegue fino alla scelta – voluta e consapevole – di essere un attore a luci rosse.

Il cast di Supersex che racconta la storia di Rocco Siffredi

A prestare il volto al protagonista Rocco Siffredi in età adulta sarà Alessandro Borghi che non ha bisogno di presentazioni. Un attore poliedrico e intenso credibile in tutti i ruoli se pur diversissimi fra loro.

Saul Nanni, invece interpreterà Siffredi da giovane. Un bellissimo ragazzo che abbiamo già visto in altre serie tv come: “Non dirlo al mio capo” e “Come diventare grandi nonostante i genitori”.

Nel cast ci saranno anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini che daranno vita invece ai personaggi di Lucia e Tommaso, i genitori di Rocco.

Supersex come abbiamo detto all’inizio di questo articolo è stata scritta da Francesca Manieri, che ha firmato moltissimi film e serie tv di successo. Ne ricordiamo qualcuno:

Veloce come il vento,

Smetto quanto voglio – Masterclass,

Amori che non sanno stare al mondo,

Il primo re. Di recente,

L’incredibile storia dell’Isola delle Rose.

E L’immensità, per la regia di Emanuele Crialese, presentato a Venezia 79.

Tra le serie tv ha firmato

Il miracolo,

We are who we are,

Luna nera e Anna.