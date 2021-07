Superquark torna in Tv con le nuove puntate. Il programma dedicato all’informazione scientifica condotto da Piero Angela andrà in onda in prima serata su Rai 1, e ci racconterà attraverso video inediti come in questo periodo è cambiato il nostro pianeta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quando andranno in onda le nuove puntate di Superquark 2021 e quali saranno gli argomenti trattati in questa nuova stagione.

Superquark torna in Tv: ecco quando su Rai 1

Da sempre uno dei programmi più amati dal pubblico, Superquark torna con nuovi affascinanti appuntamenti in onda in prima serata su Rai 1. Il primo appuntamento è in programma per Mercoledì 14 luglio 2021 alle ore 21.25 su Rai 1.

Gli argomenti della nuova stagione

Tra i nuovi argomenti che Superquark affronterà in questa nuova stagione televisiva in onda dal 14 luglio, ci sono le grandi scimmie come i gorilla e gli scimpanzé. Ad essere raccontata sarà l’intelligenza di questi animali.

Per gli amanti della tecnologia si parlerà dei droni e di come hanno cambiato in meglio la nostra vita. Si passerà poi agli asteroidi e della possibilità di colpirli con una sonda per evitare la loro caduta sulla Terra. Non mancherà un lungo ed importante spazio dedicato al Covid e a tutte le conseguenze che ha portato da oltre un anno a questa parte.

Superquark: arrivano i contributi di Alberto Angela

In queste nuove puntate di Superquark ammireremo anche dei contributi inediti di Alberto Angela. Il figlio di Piero Angela ci condurrà in un affascinante viaggio all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per scoprire la bellissima mostra sui Gladiatori. Sempre Albero Angela ci racconterà delle nuove scoperte di carni di uomini di Neanderthal nella Grotta del Circeo.

Non mancheranno inoltre appuntamenti con l’archeologia. Ad essere raccontata in una delle puntate di Superquark sarà la bellezza dell’archeologia di Ostia Antica. Per scoprire altre novità non vi resta che attendere in nuovi episodi di Superquark.