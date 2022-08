“Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”. Un programma che sarà messo a disposizione anche delle scuole per l’educazione dei giovani. Ne daremo notizia qui” – Con questo post apparso sul profilo Twitter della trasmissione tv Superquark, rimasta orfana del suo ideatore e conduttore Piero Angela, è stato annunciato questa mattina un nuovo ciclo di appuntamenti. Ben sedici puntate di una serie speciale di appuntamenti che andranno in onda il prossimo autunno.

Superquark torna in tv con 16 puntate inedite, l’annuncio in un video con Piero Angela

Nel video pubblicato sul profilo Twitter, Piero Angela annuncia le 16 puntate di una nuova edizione speciale del suo programma dal titolo “Prepararsi al futuro”. Al momento non è ancora nota la data della messa in onda di queste imperdibili sedici puntate. Nel video Piero Angela annuncia che le puntate andranno in onda nel prossimo autunno. Il conduttore poi saluta i suoi spettatori con un affettuoso “Arrivederci”. Ecco di seguito il messaggio testuale di Piero Angela:

“Questa era l’ultima puntata di Superquark di quest’anno. Vi ringraziamo per averci seguito sempre più numerosi, ma Superquark non finisce qui perché abbiamo preparato 16 puntate che andranno nella programmazione autunnale, destinate anche alle scuole. Se c’è qualche insegnante all’ascolto sappia che queste puntate – che si chiamano: “Prepararsi al futuro” – saranno a disposizione per chi vorrà utilizzarli durante l’anno di scuola. Arrivederci”.

Ascolti tv ultima puntata Superquark ieri sera

Nell’ultima puntata andata in onda ieri sera, Superquark ha ottenuto un ascolto di ben 1.612.000 spettatori netti con uno share del 12.5%. Piero Angela, si è spento nella notte tra il 12 e il 13 agosto all’età di 93 anni, e con alle spalle ben 70 anni di onorata carriera in Rai.

“Superquark non finisce qui”: il messaggio video di Piero Angela

Ecco di seguito il video dove si vede Piero Angela annunciare i prossimi appuntamenti di Superquark.