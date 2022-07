Piero Angela torna al timone di “Superquark” con un nuovo ciclo di imperdibili appuntamenti. Per il debutto dell’edizione 2022, il divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista punta sull’episodio “Il gioco della seduzione” prodotto dalla Bbc. Ecco le anticipazioni, gli ospiti e i protagonisti della prima puntata.

Superquark torna stasera su Rai1 con Piero e Alberto Angela

Tutto pronto per il ritorno di “Superquark“, il programma cult del piccolo schermo che debutta da stasera, mercoledì 6 luglio 2022 dalle 21.15 in prima serata su Rai1. Piero Angela è pronto ad accompagnare i telespettatori alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti, spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Il nuovo ciclo di puntate questa sera inizia con il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, “Il gioco della seduzione”.

Alberto Angela, invece, porterà i telespettatori alla scoperta de La Polledrara di Cecanibbio. Si tratta del cimitero degli elefanti antichi dove è stato riportato alla luce un esemplare straordinario. Non solo, nella puntata di questa sera spazio anche al servizio di Paolo Magliocco e Giulia de Francovich dedicato al disturbo del mal di testa di cui soffrono milioni di persone. E ancora: spazio anche alle ricerche condotte nei laboratori del Lens, l’Istituto Europeo che studia la luce e che ne esplora i segreti. Nel corso degli anni questi studi hanno consentito di sperimentare e scoprire nuove tecniche come quelle per riparare le cicatrici lasciate dall’infarto sui muscoli cardiaci.

Superquark, ospiti della prima puntata di mercoledì 6 luglio 2022

Sono davvero tanti i temi della prima puntata dell’edizione 2022 di Superquark. Tra i vari servizi si parla anche di Covid-19 e degli strascichi che ha lasciato in diversi pazienti. E’ il caso di Barbara Bernardini che racconta la storia di un testimone spiegando tutto quello che sta facendo per cercare di recuperare l’olfatto perduto dopo la malattia.

E ancora: l’isola di Montecristo, uno dei luoghi più belli e inaccessibili della natura italiana, con la partecipazione del professor Piovesan dell’università della Tuscia ha scoperto un boschetto di lecci che hanno l’età di Dante Alighieri. Non mancano gli ospiti: dottoressa Elisabetta Bernardi protagonista della rubrica “Scienza in cucina” spiega quanto è importante per la dieta la transazione proteica. Tra gli ospiti anche il professor Alessandro Barbero per parlare del nipote americano di Hitler, Massimo Polidoro con la rubrica “Psicologia di una bufala” alla scoperta dei negazionisti della scienza fino al professor Emmanuele Jannini con la rubrica “Questione di ormoni” dedicata alla violenza sulle donne.