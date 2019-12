Piero Angela torna a sorpresa con un’edizione speciael di “SuperQuark +” in esclusiva su Rai Play: ecco tutte le novità e la data di inizio.

Superquark+ su Rai Play: ecco quando

All’età di 91 anni Piero Angela si conferma uno dei veterani della televisione italiana. Il conduttore e divulgatore scientifico ha annunciato a sorpresa il suo ritorno in video con un’edizione speciale del suo programma cult “SuperQuark” che per l’occasione diventa “Superquark+“. Dieci puntate in partenza da domenica 22 dicembre, nel giorno del suo 91esimo compleanno, in anteprima assoluta su Rai Play proprio come ha fatto Fiorello con il suo “Viva RaiPlay!”. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni Piero Angela ha raccontato come è nata questa idea:

Nella mia vita ho inaugurato tante stagioni di telegiornali: quello con i conduttori nel 1968, poi il primo Tg2 e nel 1973 un tg innovativo che andava alle 9 di sera e aveva l’ospite in studio. Insomma, mi è capitato di tagliare il nastro parecchie volte. Sono contento di farlo anche con RaiPlay.

Piero Angela: “Superquark+ sarà tutto nuovo”

Anche Piero Angela debutta sulla piattaforma online di Rai Play con la prima edizione di “SuperQuark+”, il suo programma storico di divulgazione ed informazione scientifica che per l’occasione avrà un formula completamente innovativa.

“È tutto nuovo” – ha detto in anteprima Piero Angela dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, parlando di un’edizione pensata anche per attirare l’attenzione del pubblico dei giovani. Sul programma, invece, ha rivelato il giornalista e scrittore:

Sono dieci puntate tematiche da 15 minuti l’una su questi argomenti: la vita extraterrestre, l’amore, le diete, lo sport, la vista, il freddo, l’acqua, la memoria, il gioco e il sonno. Io faccio l’introduzione, a volte anche dei passaggi intermedi, e poi i servizi sono legati l’uno all’altro, pur essendo diversi tra loro. Una novità è la presenza di giovani ricercatori molto preparati: andando verso i giovani, siamo in compagnia dei giovani.

L’obiettivo di Super Quark + è principalmente quello di raggiungere i giovani oramai sempre più lontani dal mezzo televisivo e proiettati in una dimensione virtuale e social. Per questo motivo Piero Angela ha pensato ad una formula tutta nuova che possa raggiungere i giovanissimi ovunque e in qualsiasi momento.