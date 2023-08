Si giocherà sul campo dello stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atene la partita di Supercoppa Europea 2023 che vedrà sfidarsi Manchester City e Siviglia. Andiamo vedere nel dettaglio dove vedere la partita e se verrà trasmessa in chiaro in tv o sulle piattaforme. Ecco di seguito tutte le info.

Supercoppa Europea 2023 Manchester City-Siviglia, quando e dove vederla in tv e streaming la finale

La squadra di Erling Haaland, il Manchester City appunto, che ha trionfato in Champions League battendo l’Inter, incontrerà il Siviglia, che ha sconfitto la Roma nella finale di Europa League. La partita andrà in onda in diretta in esclusiva soltanto sulla piattaforma di Amazon Prime Video. L’incontro tra Manchester City e Siviglia valevole per la Supercoppa Europea 2023 si terrà mercoledì 16 agosto alle ore 21.00.

A contendersi il trofeo della Supercoppa saranno Manchester City e Siviglia. Il trofeo mette di fronte l’una contro l’altra la sera di mercoledì 16 agosto 2023 la vincitrice della Champions League e dell’Europa League. I Ctyzens giungono a questo importantissimo appuntamento con il calcio europeo per la prima volta nella loro storia, mentre gli spagnoli hanno già giocato ben 5 volte per alzare il trofeo, conquistandolo una sola volta.

La novità dell’edizione 2023 della finale di Supercoppa Europea

Dalla Supercoppa Europea è stata inserita una novità nel regolamento: in caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà direttamente ai calci di rigore. La novità introdotta da questa edizione del trofeo, è che non ci saranno più i tempi supplementari. Un grande cambiamento che potrebbe ben presto fare da apripista anche in altre competizioni calcistiche.

Ecco di seguito il calendario dell’incontro calcistico Manchester City-Siviglia, valevole per la finale di Supercoppa 2023 che si giocherà mercoledì 16 agosto alle 21.00. La partita sarà trasmessa da Prime Video.

Calendario Manchester City – Siviglia

Mercoledì 16 agosto 2023: Ore 21.00 finale di Supercoppa Europea 2023 tra Manchester City-Siviglia – Diretta tv su Prime Video, diretta streaming su Prime Video.