Dopo il grande successo della prima puntata torna il “Super Karaoke“ di Michelle Hunziker. La versione rinnovata dello storico programma cult, che ha lanciato Fiorello, è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico facendo registrare ottimi ascolti. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni della seconda ed ultima puntata di stasera, mercoledì 10 giugno 2026.

Super Karaoke torna la gara a Ferrara dopo il successo di ascolti della prima serata

Stasera, mercoledì 10 giugno 2026, dalle ore 22 circa appuntamento con la seconda puntata di “Super Karaoke“, il format televisivo più iconico e popolare del piccolo schermo tornato in tv in una veste del tutto nuova con la conduzione di Michelle Hunziker. Lo storico programma televisivo itinerante è stata una scommessa vinta per Mediaset considerando che la prima puntata ha intrattenuto 2.181.000 spettatori con uno share dello 19.1% vincendo di fatto la gara degli ascolti tv della prima serata.

Ricordiamo che il programma, suddiviso in due puntate, è stato registrato negli scorsi mesi nella splendida cornice di Piazza Trento e Trieste dinanzi al pubblico accorso per trascorrere una serata all’insegna del relax e del divertimento. Prosegue la gara anche durante la seconda puntata con la presenza di quattro squadre capitanate da Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo. Ogni caposquadra durante la gara ha la possibilità di giocare la Wild Card, ossia la possibilità di giocarsi un “ospite speciale”, grandi nomi della musica italiana che si alterneranno sul palcoscenico.

I talenti della prima puntata di #SuperKaraoke 😎 Ma quanto ci siamo divertiti? ✨ Vi aspettiamo domani con il secondo imperdibile appuntamento, su #Canale5 e Mediaset Infinity 🎶 pic.twitter.com/S7BLklYiMX — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 9, 2026

Super Karaoke, ospiti della seconda puntata del 10 giugno 2026 e come si vota

Scopriamo gli ospiti della seconda puntata di mercoledì 10 giugno 2026 del “Super Karaoke” di Michelle Hunziker su Canale 5. I protagonisti del secondo ed ultimo appuntamento sono: Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale che condivideranno il palcoscenico con alcuni concorrenti della serata.

Come si vota al Super Karaoke? Non cambia il meccanismo di voto, una delle novità di questa edizione del format televisivo che è diventato un vero e proprio show grazie alla presenza di grandi cantanti e voci della musica italiana recente e del passato protagonisti di duetti con i concorrenti in gara. A votare, anche questa sera, è il pubblico accorso presso Piazza Trento e Trieste attraverso dei flyer con QR code indispensabili per votare il concorrente preferito tramite smartphone.

L’appuntamento con Super Karaoke è in prima serata su Canale 5.