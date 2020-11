Sul web le notizie corrono veloci. Fin troppo veloci, soprattutto in epoca Covid. E, la maggior parte delle volte, proprio queste notizie sono prive di fondamenta. Lo conferma quanto è accaduto a Gerry Scotti, l’amato conduttore delle reti Mediaset. Solo qualche giorno fa, era il 26 ottobre, con un post che è stato pubblicato sul suo profilo Instagram, il presentatore aveva rivelato di essere risultato positivo al virus. “Volevo essere io a dirvelo“, ha scritto Gerry Scotti. “Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto“. Nel corso degli ultimi giorni, però, secondo alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate. Ma sulla questione c’è un colpo di scena.

Gerry Scotti: le notizie sulle sue condizioni di salute

Tutto è accaduto troppo in fretta. Nella giornata di martedì 10 novembre, alcuni giornali hanno riportato notizie in merito alle condizioni di Gerry Scotti, e molti di questi avrebbe affermato che la salute si sarebbe aggravata. Come avrebbe riportato TPI, il presentatore sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva per gravi difficoltà respiratorie.

Questo sarebbe avvenuto circa dieci giorni fa, dopo che Scotti aveva avvertito tutti della sua positività. E, dopo il diffondersi della notizia, subito un’altra indiscrezione avrebbe rivelato le novità sul bollettino medico.

Gerry ora sta meglio e non è più intubato. Su quanto accaduto, però, è dovuto intervenire Massimo Villa, l’ufficio stampa del conduttore, il quale in una nota conferma quali sono le reali condizioni dei Scotti. E, dalle prime rivelazioni, pare che il presentare sia uscito dalla fase critica ma non è mai finito in terapia intensiva

E ora parla l’ufficio stampa di Gerry Scotti

“Sta bene, è ancora ricoverato ma sta bene. Non è mai arrivato in terapia intensiva”, afferma l’ufficio stampa di Gerry Scotti. “Uscirà a tra qualche giorno. A grandi linee ha avuto lo stesso decorso di Carlo Conti. È stato ricoverato perché ha preso il Covid ma non è mai stato a rischio“, aggiunge. “Ha avuto la febbre e per questo ha deciso di farsi ricoverare. Pensava di potersela scampare ma alla fine ha ceduto”. Nell’intervista che ha rilasciato a FanPage, l’ufficio stampa afferma che Gerry Scotti sta reagendo bene alle cure. “Deve fare solo il tampone per capire se è ancora positivo. Al momento non sappiamo quando tornerà a lavoro. Meglio un giorno in più che un giorno prima“. E secondo le dichiarazioni, si apprende che la salute di Gerry Scotti è in netto miglioramento.