Striscia la Notizia si prepara a una grande novità: a gennaio arriverà su Canale 5 in prima serata, conquistando una posizione di palinsesto totalmente inedita per il celebre TG satirico di Antonio Ricci. Un ritorno esplosivo che festeggia nel modo migliore il suo 37° anno di programmazione.

Striscia la notizia: puntate speciale in prime time con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Per questo debutto prestigioso, Mediaset ha scelto di puntare su due volti iconici:

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, la coppia più amata e longeva dello storico programma.

I due conduttori guideranno cinque puntate speciali (a gennaio 2026) di Striscia la Notizia in onda in prima serata, portando con sé l’ironia tagliente, la satira sociale e il linguaggio inconfondibile che hanno reso il programma un punto di riferimento della TV italiana.

Una scelta strategica Mediaset in sintonia con Antonio Ricci

Il nuovo posizionamento nel prime time nasce da una piena sintonia tra Mediaset e Antonio Ricci, padre fondatore del format, che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Dietro le quinte, autori e produzione sono già all’opera per costruire una versione speciale e rinnovata, senza tradire lo spirito originale che da sempre conquista milioni di telespettatori.

Cosa aspettarsi dalla nuova Striscia in prima serata?

Contenuti esclusivi e inediti

Inchieste, satira e storiche rubriche amatissime

Lo stile unico che ha reso Striscia un fenomeno culturale

Grandi sorprese per celebrare l’importante traguardo

Dunque, Striscia la Notizia si prepara a una nuova fase della sua storia, più attuale che mai e con l’obiettivo di continuare a intrattenere e denunciare attraverso la risata.