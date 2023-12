Chiara Ferragni ha ricevuto un Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli. L’imprenditrice digitale è stata multata dall’Antitrust, per oltre un milione di euro, per “pratica commerciale scorretta”. Vediamo insieme cosa ha detto ai microfoni dell’inviato di Striscia la Notizia.

Chiara Ferragni riceve il Tapiro d’oro

Lo scorso anno il pandoro della Balocco con packaging di Chiara Ferragni, tutto rosa, era stato un dei prodotti più desiderati del Natale. Un dolce che se comprato contribuiva anche a fare del bene. I consumatori acquistandolo aiutavano l’Ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo l’Antitrust però, le società Fenice e TBS Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla Ferragni, avrebbero pubblicizzato in modo ingannevole questa campagna. La donazione infatti era stata già fatta dal noto brand dolciario e non cambiava a seconda del numero di vendite del pandoro. Stasera, lunedì 18 dicembre 2023, Valerio Staffelli ha consegnato un Tapiro d’oro a Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha spiegato all’inviato di Striscia la Notizia:

“Questa volta me lo merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico“.

La Ferragni ha anche dichiarato che impugnerà la sentenza ma donerà comunque un milione di euro all’Ospedale: “L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza“.

Ecco il Video Mediaset.

Le scuse via social

Chiara Ferragni si è anche scusata via social. In un video, diffuso sul suo profilo instagram, ha spiegato che chi ha più possibilità deve fare del bene e quando uno sbaglia, deve accorgersi dell’errore e fare mea culpa. Lei che ha fatto della comunicazione il suo lavoro, ha dichiarato:

“Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali“.