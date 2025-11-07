Striscia la notizia compie 37 anni: «Finché c’è Striscia c’è speranza!»

Il 7 novembre 1988, un programma destinato a diventare una delle pietre miliari della televisione italiana debuttava con una prima indimenticabile puntata, condotta da Gianfranco D’Angelo ed Ezio Greggio: Striscia la Notizia. Ideato da Antonio Ricci, il programma ha festeggiato ben 37 anni di successi, rivelandosi non solo un emblema di intrattenimento, ma anche un punto di riferimento per la satira sociale, politica e culturale.

Tanti Auguri a Striscia la Notizia – 37 Anni di Satira, Inchieste e Cultura Pop

In quasi quattro decenni di programmazione, Striscia la Notizia non è mai stata un semplice show televisivo: è diventato un mix esplosivo di satira pungente e servizio pubblico, uno specchio della società italiana capace di far sorridere e riflettere allo stesso tempo. Le sue inchieste scomode e i servizi d’attualità hanno avuto un impatto enorme, dando voce ai cittadini e mettendo sotto i riflettori storture, sprechi e ingiustizie. In questo modo, Striscia ha svolto un ruolo fondamentale nel giornalismo d’inchiesta televisivo, anticipando spesso veri e propri cambiamenti sociali e politici.

Ma non è solo nelle inchieste e nei servizi che Striscia ha lasciato il suo segno. Negli anni, il programma ha contribuito a plasmare il linguaggio degli italiani, creando veri e propri tormentoni e modi di dire entrati nell’uso comune. Espressioni come «Mica bau bau, micio micio», «Le velineee!», «È lui o non è lui? Certo che è lui!», «Una notizia da leccarsi le orecchie», e «Son ragazzi» sono ormai diventate frasi iconiche che attraversano le generazioni, testimoniando l’incredibile influenza di Striscia la Notizia sulla cultura pop italiana.

E per celebrare il suo 37° anniversario, il programma ha scelto di fare un passo futuristico: un video celebrativo con una “nidiata” di bambini del 2025, tutti generati tramite Intelligenza Artificiale, che ripetono con entusiasmo i tormentoni storici di Striscia, appresi fin dai primi passi. Un omaggio alle frasi che hanno segnato la storia della televisione italiana, trasmesse attraverso le voci di conduttori, inviati e – ovviamente – del mitico Gabibbo, il pupazzo rosso dalla voce tonante che è diventato un simbolo indiscusso di Striscia la Notizia.

Tra satira, inchieste e comicità, Striscia ha modellato linguaggio, costume e sensibilità collettiva, diventando più di un semplice programma TV: è un fenomeno che ha un impatto tangibile nella vita quotidiana degli italiani. Perché, finché c’è Striscia, c’è speranza.