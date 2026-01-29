Torna Striscia la notizia 2026, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti con la seconda puntata in prime time su Canale 5! Scopriamo l’orario di messa in onda, inviati, veline ed ospiti!

Striscia la notizia 2026, orario e puntate: stasera la seconda su Canale 5

Stasera, giovedì 29 gennaio 2026, appuntamento in prima serata su Canale 5 con la seconda puntata di “Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza“. Come è successo la scorsa settimana, cambio di orario per il tg satirico di Antonio Ricci che approda in prime time dalle ore 21.20 in una nuova collocazione del palinsesto di Canale 5.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono i conduttori di queste cinque puntate speciali del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Come vi avevamo annunciato sono tante le novità di questa edizione: uno studio completamente rinnovato fino alla presenza di una band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Striscia la notizia 2026, le novità: ospiti, veline e inviati della seconda puntata

Nella seconda puntata di stasera di Striscia La Notizia 2026 tanti nuovi ospiti pronti a mettersi in gioco e a regalare momenti di spensieratezza e divertimento al pubblico da casa. Il primo ospite è Gerry Scotti; il conduttore vestirà i panni del concorrente de La Ruota della fortuna. Non solo, tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini nel ruolo di Wonder Cucca”, super inviata di Striscia. E ancora: Gabriel Garko che darà prova del suo passato da ballerino in una coreografia con le Veline.

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti della puntata anche il trio formato da Paolo Del Debbio, Mario Giordano e Gianluigi Nuzzi, i “Bellissimi di Retequattro”. I giornalisti, annunciati da Emanuela Folliero, si cimenteranno in qualcosa di davvero insolito.

Durante la serata ci sarà anche la consegna del secondo tapiro d’oro di stagione assegnato a Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante trionfatori al botteghino con il film “Buen Camino”.

Non mancheranno inviati speciali come i “I Cugini di Campagna” che si occuperanno di un tema caro a Striscia: i furbetti del tornello in metropolitana. Chi meglio di loro potrebbe “cantarla” a chi scavalca senza biglietto? Naturalmente confermata la presenza degli inviati del programma: Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli.

Spazio poi alle immancabili rubriche satiriche di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Confermata anche la presenta del Gabibbo, icona storica del programma. Infine presenti anche le sei veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum che si cimenteranno in nuovi spettacolari stacchetti.

L’appuntamento con Striscia la notizia 2026 è da giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.