Tutto pronto per il terzo appuntamento di Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo in prima serata su Canale 5! Scopriamo l’orario di messa in onda, inviati, veline ed ospiti!

Striscia la notizia 2026, orario e puntate: stasera la terza su Canale 5

Stasera, giovedì 5 febbraio 2026, va in onda su Canale 5 la terza puntata di “Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza“ nel nuovo orario delle 21.20 in prima serata su Canale 5. Dietro al bancone del celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci ritroviamo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti insostituibili “padroni di casa” delle cinque puntate di questa edizione 2026 con uno studio rinnovato e la presenza della band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli.

Ma passiamo agli ospiti della terza puntata di giovedì 5 febbraio 2026: per la prima volta in studio c’è Samira Lui, la co-conduttrice de “La Ruota della Fortuna” al suo debutto accanto ad Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Samira Lui sarà protagonista di un rivisitato Parole Parole di Mina. Non solo, ospite di puntata anche Lillo, protagonista insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle Veline di una coreografia fatta di gag e balletti. E ancora: Raul Cremona nei panni del mitologico Mago Oronzo, con i suoi esilaranti e inimitabili giochi di prestigio.

Striscia la notizia 2026: tapiro d’oro a Laura Pausini, inviati e veline

Durante la terza puntata di Striscia la notizia 2026 spazio anche al momento dedicato al tapiro d’oro. Dopo le precedenti consegne a Fiorello, Zalone-Nunziante, questa settimana a ricevere il tapiro d’oro sarà Laura Pausini intercettata a Roma da Valerio Staffelli, alle prese con le polemiche riguardanti Gianluca Grignani e Marco Mengoni.

Anche questa settimana non mancheranno inviati speciali tra cui Giorgio Mastrota che si occuperà di chi utilizza impropriamente i “parcheggi rosa”, riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini piccoli. Per i trasgressori, al posto delle “merdine” di Striscia, arrivano materassi e altri gadget, in perfetto stile re delle televendite.

Confermata la presenza degli inviati del programma: Luca Abete, Dario Ballantini, Rajae Bezzaz, Antonio Casanova, Jimmy Ghione, Giuseppe Longinotti, Enrico Lucci, Michele Macrì, Francesco Mazza, Moreno Morello e Valerio Staffelli.

Spazio poi alle immancabili rubriche satiriche di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Confermata anche la presenta del Gabibbo, icona storica del programma. Infine presenti anche le sei veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum che si cimenteranno in nuovi spettacolari stacchetti.

L’appuntamento con Striscia la notizia 2026 è da giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.