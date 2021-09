Lunedì 27 settembre 2021 torna Striscia La Notizia, a partire dalle ore 20:35, su Canale 5 e sul Canale 105 di Sky. Satira, inchieste e tanto altro all’interno della trasmissione ideata da Antonio Ricci. Vediamo insieme i conduttori che saliranno sul bancone più famoso d’Italia, le nuove veline, gli inviati e tutte le altre novità di questa nuova stagione.

La prima novità è la coppia di conduttori costituita da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. I due sono pronti ad intrattenere il pubblico di Striscia La Notizia e promettono di incarnare l’irriverenza del programma in tutto e per tutto. Tra loro è già scattata un’alchimia travolgente e non scontata, almeno cosi abbiamo potuto constatare in conferenza stampa.

Alessandro Siani in conferenza stampa ha dichiarato:

“Per me era interessante in questa fase riuscire a raccontare l’altra Italia. Questo Paese è una sedia rotta e poi c’è quest’oasi di Striscia in cui il Gabibbo è più giovane di Gianni Morandi, è una cosa strepitosa. Porto la mia piccola esperienza, mi sto allenando a casa con i familiari… rideva solo mia mamma. Sono emozionato. Questo programma lo stimo, Antonio è una persona umile, da lui c’è una lampada che bisogna sfregare tre volte ed esce il genio. Vanessa Incontrada per me è una donna che rappresenta al massimo tutte le corde emozionali delle donne, ha sentimento e accoglienza, è ironica, sa dire la sua, è una donna completa. Insomma, non c’era bisogno di me“, scherza.

Dopo la coppia Incontrada–Siani alla conduzione si avvicenderanno Sergio Friscia con Roberto Lipari, poi gli “storici” Ezio Greggio con Enzo Iacchetti e poi ci sarà un mese di conduzione di Francesca Manzini con Gerry Scotti.

Altra novità sarà la coppia di veline Giulia Pelagatti (22 anni) e Talisa Jade Ravagnani (20 anni). Le due nuove veline sono ballerine professioniste con un’esperienza formativa in comune. Infatti, seppur in due edizioni differenti, hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Sono emozionate di ballare sul bancone di Striscia La Notizia e non vedono l’ora.

“Non potrei essere più felice di così. Entrare nella grande famiglia di Striscia la notizia è un grande onore perché con i programmi di Antonio Ricci ci sono cresciuta. Da bambina ero incollata allo schermo davanti alle cadute di Paperissima, poi più da grande ho iniziato a seguire le inchieste di Striscia, che ancora oggi mi permettono di restare aggiornata su quello che succede e che non va nel nostro Paese. Vedo il ruolo di Velina come un grande passo, ma sento anche tanta responsabilità che sicuramente mi farà crescere e diventare un’artista e una donna più forte” dichiara Giulia Pellegatti.

“Non vedo l’ora di iniziare questa bellissima avventura e di fare mille scherzi al Gabibbo. È un grande onore. Ho tantissima voglia di crescere come ballerina e artista a 360 gradi e so che Striscia è il posto migliore per farlo. Il mio sogno è quello di diventare un punto di riferimento per tutte le persone appassionate di danza, dare loro consigli e confrontarci a vicenda”, sono invece le parole di Talisa Jade Ravagnani.

Striscia la Notizia 2021, La voce dell’inscienza: Antonio Ricci spiega cos’è il fenomeno dell’inscienza

La 34esima stagione di Striscia La Notizia ha come sottotitolo La voce dell’inscienza. Questo sottotitolo è stato spiegato da Antonio Ricci con queste parole:

“Dopo le speranze nella scienza sembra che ora prevalga l’inscienza. Questi sono i tempi!”.

Gli inviati di Striscia la Notizia 2021

Il patron del Tg satirico per eccellenza, ha confermato l’uso del deepfake che rende ancora più simili le imitazioni. A Striscia La Notizia torneranno Mara Venier, Andrea Pirlo e Amadeus e Dario Ballantini ha preparato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Valeria Graci torna con Puffetta Leotta e poi, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ci sarà il debutto di Nando Timoteo, nei panni di un finto ma vero giornalista inviato sul campo per raccontare, con il filtro dell’ironia, i fatti salienti dell’attualità.

Sono già pronti, invece, con i loro servizi gli inviati storici: Valerio Staffelli, Moreno Morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Stefania Petyx, Luca Abete, Capitan Ventosa (Fabrizio Fontana), Antonio Casanova, Luca Galtieri e Jimmy Ghione. Anche gli inviati più giovani della trasmissione scalpitano tra cui Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz, Pinuccio (Alessio Giannone), Roberto Lipari, Riccardo Trombetta, Andrea Rivera, Giuseppe Longinotti e Angelica Massera. Confermate le rubriche “Striscia lo striscione” e “Striscia il cartellone” di Cristiano Militello, “Paesi, Paesaggi…” di Davide Rampello, “Occhio al futuro” di Cristina Gabetti, “Speranza verde” di Luca Sardella e “Capolavori italiani in cucina” di Paolo Marchi.

Il museo di Striscia La Notizia con il primo Gabibbo by Lego

I numeri di Striscia La Notizia sono forti non solo per quanta riguarda l’ascolto televisivo quotidiano ma anche sui social. Infatti, Striscia La Notizia ha 2.774.000 follower. Ogni

settimana la pagina Facebook ufficiale raggiunge quasi 6 milioni di persone, mentre il profilo Instagram raggiunge più di 3 milioni di persone.

Gli affezionati di Striscia La Notizia posso visitare il museo attraverso la mostra “Venti

di Striscia”, inaugurata alla Triennale di Milano nel 2007 in occasione dei 20 anni della trasmissione. Ma da quest’anno si è aggiunto un nuovo cimelio: un Gabibbo realizzato in partnership con Lego da Riccardo Zangelmi, il primo ed unico LEGO Certified Professional italiano. L’allestimento del museo è curato da Vittoria Ricci.