Cresce l’attesa per il gran finale di Stranger Things 5, la serie cult realizzata dai fratelli Duffer e dal produttore esecutivo Shawn Levy trasmessa prossimamente su Netflix. La serie, tra i più grandi successi della piattaforme online, sta per salutare i telespettatori con l’ultima stagione. Intanto Joe Keery, attore e musicista statunitense, noto per il ruolo di Steve Harrington, ha rilasciato un’intervista a a Women’s Wear Daily rivelando: “non sarà facile dire addio allo show”.

Non è mai facile dire addio ad una serie che ti ha cambiato la vita. Lo sa bene Joe Keery, l’attore protagonista di Stranger Thinghs che nella serie cult di Netflix interpreta il personaggio di Steve Harrington. Un ruolo che l’ha fatto conoscere al grande pubblico e a cui è molto affezionato. Proprio per questo motivo dalle pagine di Women’s Wear Daily, l’attore ha parlato del personaggio che interpreta sin dalla prima stagione del 2016. Un personaggio che è cresciuto nel corso della serie regalandogli la grandissima popolarità.

“Era obiettivamente arrivata l’ora. Ma non sarà facile dire addio allo show” ha dichiarato l’attore dalle pagine di Women’s Wear Daily precisando – “voglio dire, devo la mia intera carriera a questa serie, tutte le opportunità che ho avuto da allora sono grazie a essa“.

Joe Keery, Steve Harrington di Stranger Things: “una volta conclusa, andrò avanti per la mia strada”

Joe Keery, la star di Stranger Things, è pronto a dire addio allo show che l’ha lanciato come attore a livello mondiale. Dopo cinque stagioni di successo è arrivato il momento di dire addio al mondo di Hawkins e del sottosopra tra nostalgia e curiosità per il futuro.

“C’è un certo sollievo che ti pervade ora che ci avviciniamo alla fine, ma anche tristezza” – ha dichiarato l’attore che presta il volto al personaggio di Steve Harrington nella serie. Parlando poi della fine della serie e del futuro ha dichiarato:

E immagino che il mio obiettivo sia di vivere tutto appieno finché dura, e non dare mai nulla per scontato, perché è stata davvero un’avventura incredibile vissuta con persone fantastiche. E poi, una volta che sarà conclusa, andrò avanti per la mia strada aggrappandomi a quella che è stata la gioia di questa esperienza.

Infine parlando del gran finale della serie ha detto: “ogni cosa ha un inizio, una metà e una fine. E sarà bello poter avere una fine anche per Stranger Things“. Al momento non è dato sapere di più sulla quinta ed ultima stagione della serie dei Fratelli Duffer, anche se dopo la fine dello show non è detto che si possa continuare a “sfruttare” il tema con spin-off e live-action!