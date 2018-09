Storie Italiane 2018 2019: Eleonora Daniele torna su Rai 1

Grandi novità in arrivo per la nuova edizione di Storie Italiane, il programma di successo condotto da Eleonora Daniele su Rai1: ecco le anticipazioni

Ci siamo. Il salotto televisivo di “Storie Italiane” di Eleonora Daniele è pronto a tornare su Rai1 con una nuovissima edizione. Ecco per voi la data di partenza della nuova stagione e tutte le novità!

Storie Italiane 2018: quando inizia

Da lunedì 10 settembre torna nelle case degli italiani “Storie Italiane”, il programma di successo condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.

Tante le novità previste per l’edizione 2018 del salotto televisivo della prima rete di Viale Mazzini. A cominciare dall’orario di messa in onda: dalle ore 10.00 fino alle 11.30. Si allunga così di circa quaranta minuti in più ogni giorno il programma diventato oramai un appuntamento imperdibili per milioni di telespettatori.

Con una media del 20% di share a puntata, “Storie Italiane” è pronto a condividere e raccontare al pubblico di Rai1 i diversi colori della cronaca, ma anche dell’attualità, della società e del costume.

Come sempre al centro del programma le “storie italiane” con la presenza dei diretti interessati negli studi televisivi di Saxa Rubra a Roma. Non mancheranno poi i momenti di inchiesta che tanto successo hanno avuto durante la scorsa stagione. Si parlerà ancora di diritti negati ai disabili, della sanità, ma anche del mondo delle sette e della malagiustizia.

Storie Italiane di Eleonora Daniele: le novità

L’edizione 2018 di “Storie Italiane” ricomincia con alcune grandi novità. A cominciare dal cast. Accanto alla padrona di casa Eleonora Daniele, ci saranno anche Ottavia Fusco Squitieri, vedova del noto regista, e l’attore Leopoldo Mastelloni.

Novità anche nel format del programma che, oltre a raccontare l’attualità, il costume e la società, si arricchirà anche di speciali interviste “a tu per tu” con personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Ritorna poi il famoso “specchio” che tanto successo ha portato al programma “Sabato Italiano” condotto sempre dalla Daniele su Rai1.

A rivelare in anteprima la presenza del famoso specchio è stata proprio la conduttrice con una serie di dirette su Instagram. Chissà quali saranno gli ospiti chiamati a sedersi davanti allo specchio pronti a raccontarsi senza segreti al pubblico di Rai1.

Non resta che seguire la prima puntata di “Storie Italiane” per scoprirlo!

L’appuntamento con il programma di Eleonora Daniele è dal lunedì al venerdì’ dalle ore 10.00 alle 11.30 su Rai1.

