Tutto pronto per la nuova edizione de La vita in diretta con l’inedita coppia Fialdini – Timperi: scopri la data di messa in onda e le novità

Torna “La vita in diretta“, il rotocalco di attualità e d’informazione di Rai 1. Tante le novità in programma per la nuova edizione. Una su tutte la conduzione affidata a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

La vita in diretta 2018: quando inizia

Al via da lunedì 3 settembre 2018 alle ore 16.30 la nuova edizione de “La vita in diretta“, la storica trasmissione pomeridiana di Rai1 che si presenta con un progetto rinnovato affidato alla conduzione di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

Il contenitore pomeridiano della Rai si presenta come un ponte tra presente e futuro che accompagnerà i telespettatori nella staffetta quotidiana tra informazione, divertimento ed emozione.

Rispetto alle precedenti edizioni, il programma presenta alcune importanti novità. A cominciare dalla conduzione affidata quest’anno a Francesca Fialdini e Tiberio Timperi e la durata più contenuta. L’edizione 2018, infatti, andrà in onda dalle 16.30 alle 18.40 con nuovi ritmi di racconto e nuovi linguaggi televisivi.

La cronaca e l’attualità saranno ancora una volta la spina dorsale del programma. Non mancheranno poi ospiti, opinionisti e gente comune accolti in uno studio completamente rinnovato con una scenografia dai colori caldi e avvolgenti pensati per ricreare l’atmosfera di un vero e proprio salotto familiare, un luogo dove tutti potranno confrontarsi con le piccole grandi sfide della quotidianità.

La Vita in Diretta 2018: le novità

Diverse le novità previste per l’edizione 2018 de La vita in diretta. Tra queste segnaliamo: lo spazio “Città delle Donne” con cui Francesca Fialdini inaugurerà un percorso di approfondimento riguardante le tematiche di interesse femminile. Previsti anche alcuni “momenti a sorpresa” con giochi ed esperimenti che solleciteranno reazioni ed emozioni del pubblico in studio e a casa.

Come sempre l’informazione sarà al centro del programma. Non solo cronaca ed attualità, ma si parlerà e discuterà anche di ambiente, scienza, nostalgia, esperimento, avventura, bellezza, sogni e di futuro. Sul campo spazio ad una nutrita troupe di inviati chiamati ad immergersi e raccontare gli avvenimenti locali e non solo.

La vita in diretta è un programma prodotto da Rai1. La regia è di Nicoletta Chiadroni. La scenografia è di Carlo Canè e Patrizia Cescon.

L’appuntamento con la nuova edizione del programma pomeridiano di Rai 1 è da lunedì 3 settembre con la coppia Fialdini – Timperi

