Eleonora Daniele torna a condurre una nuova stagione di ‘Storie di sera‘. Il programma, che vuole raccontare le storie nel profondo, prevede quattro puntate. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Eleonora Daniele conduce Storie di sera 2024: quando in tv

Raccontare storie di persone comuni che si trovano a dover affrontare situazioni straordinarie è l’obiettivo di ‘Storie di sera‘. Il programma, che non è uno spin-off di ‘Storie italiane’ è condotto da Eleonora Daniele. La nuova stagione andrà in onda in seconda serata, alle ore 23.30, a partire da lunedì 14 ottobre 2024 su Rai1.

Storie di sera tratta temi sociali attraverso le testimonianze dei protagonisti e gli inviati sul campo. In questa nuova stagione saranno quattro le puntate che mostreranno la forza, il coraggio e la dignità di chi attraverso ricordi ed emozioni racconta le proprie ‘Storie… di sera’. Eleonora Daniele è anche alla conduzione, per il dodicesimo anno, di ‘Storie italiane’ in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 9.50.

Come spiegato dalla conduttrice a Tv, Sorrisi e Canzoni si tratta di due programmi diversi: “In Storie di sera mostriamo delle vicende che permettono a tutti di immedesimarsi nei nostri ospiti e di rivivere le loro esperienze. Questo meccanismo di identificazione ci fa sentire meno soli e ci aiuta a dare un senso al mondo che ci circonda”.

Cronaca e attualità tra i temi trattati

‘Storie di Sera’ è un programma ideato da Eleonora Daniele e Alessia Sodano. Il Produttore esecutivo è Federico Palmieri per la regia di Giuseppe Bucolo. Nella scorsa stagione molto toccanti sono state le testimonianze di Caterina, Isella, Angela, Giulia, che avevano in comune storie di violenze. Attraverso i loro racconti e gli ospiti in studio (da avvocati a magistrati) si è arrivato a parlare anche degli strumenti che dovrebbero proteggere le donne dagli uomini violenti come i braccialetti elettronici. Argomenti attuali che fanno riflettere il pubblico di casa.