Tutto pronto per il debutto di “Storie al bivio di sera“, il programma di interviste ideato e condotto da Monica Setta che arriva in prima serata su Rai2. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di stasera, martedì 9 giugno 2026.

Storie al bivio di sera, ospiti ed interviste del 9 giugno 2026

Stasera, martedì 9 giugno 2026, dalle ore 21.20 appuntamento in prime time su Rai2 con la prima puntata di “Storie al bivio di sera“, la versione “serale” del programma di interviste ideato e condotto da Monica Setta. Dopo il grande successo della versione pomeridiano, la Rai ha promosso la giornalista e conduttrice in prima serata con un’edizione speciale del programma dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori e non solo!

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di stasera, martedì 9 giugno 2026: si parte con Nancy Brilli che ripercorre nei dettagli la sua lunga e appassionata ma anche travagliata storia d’amore con il cantautore Ivano Fossati. Non solo spazio all’intervista a Francesca Pascale che racconta alcuni retroscena e dettagli, finora inediti, sulla storia d’amore con Silvio Berlusconi.

Storie al bivio di sera, le interviste di Monica Setta a Iva Zanicchi e Matteo Salvini

Non solo, tra gli ospiti della prima puntata di “Storie al bivio di sera” c’è spazio anche per una intervista realizzata da Monica Setta a Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché segretario della Lega, si è raccontato a cuore aperto parlando della sua sfera privata soffermandosi sulla compagnia Francesca Verdini. Tra una intervista e l’altra non manca un momento musicale affidato alle Appassionante, un trio che unisce la musica pop alla lirica.

Si prosegue poi con l’intervista a Iva Zanicchi che per la prima apre il suo cuore raccontando la sua vita privata e la recente scomparsa del compagno compagno di una vita Fausto Pinna. Non solo, l’aquila di Ligonchio ha parlato per la prima volta del suo legame con Frank Sinatra e sul rapporto con la figlia Michela. Tra le protagoniste di stasera anche Concita De Gregorio, la giornalista che ha raccontato la terribile battaglia contro il cancro nel libro “La Cura”. Infine l’intervista a Roberta Capua, ex Miss Italia e conduttrice molto amata dal pubblico che ha parlato per la prima volta della scomparsa dell’ex marito Stefano Cassoli, padre di suo figlio.

L’appuntamento con “Storie al bivio di Sera” di Monica Setta è su Rai2.