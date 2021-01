Storia delle parolacce su Netflix, la trama della docuserie con Nicolas Cage

Vi siete mai chiesti da dove derivano certe espressioni volgari? Storia delle parolacce è l’irriverente docuserie volta a spiegare l’origine e l’impatto di alcuni tra gli idiomi volgari più utilizzati nel linguaggio comune. La docuserie è disponibile su Netflix dal 5 gennaio 2021 ed è presentata da un conduttore d’eccezione.

Storia delle parolacce su Netflix: la trama della docuserie

Condotta da Nicolas Cage, la serie originale Netflix esplora la storia delle parolacce attraverso interviste con esperti di etimologia, cultura popolare, storici e intrattenitori, con ogni episodio che si tuffa nelle origini, nell’uso e nell’impatto culturale di specifiche parolacce. In ogni episodio, Nicolas Cage sarà raggiunto da un team di ospiti, quali gli attori e comici Sarah Silverman, Nick Offerman, Nikki Glaser, Patti Harrison, Apri Mike Eagle, Joel Kim Booster, DeRay Davis, London Hughes, Jim Jefferies, Zainab Johnson, Baron Vaughn e Isiah Whitlock Jr.

Cage sarà inoltre raggiunto dagli esperti: Benjamin K. Bergen, professore di scienze cognitive presso l’Università della California, San Diego; Anne H. Charity Hudley, linguista e professore di inglese afro-americano presso l’Università della California, Santa Barbara; Mireille Miller-Young, professoressa di studi sulle donne all’Università della California, Santa Barbara; Elvis Mitchell, critico cinematografico; e Kory Stamper, scrittore e autore di Word by Word: The Secret Life of Dictionaries, lessicografo ed ex editore per Merriam-Webster.

Storia delle parolacce: chi è Nicolas Cage

Attore americano, classe 1964, Nicolas Cage è apparso in oltre ottanta film. Tra questi vanno ricordati: Via da Las Vegas, che gli valse l’Oscar come miglior attore nel ’95, Face/Off – Due facce di un assassino (1997); The Family Man (2000); Fuori in 60 secondi (2000); Il mandolino del capitano Corelli (2001);

Il ladro di orchidee (2002), per cui ha ricevuto la seconda candidatura all’Oscar; Il mistero dei Templari – National Treasure (2004); Ghost Rider (2007) e il suo sequel, Ghost Rider – Spirito di vendetta (2012); e Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans (2009). Con questa docuserie Netflix si cimenta per la prima volta alla conduzione di un documentario