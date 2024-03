In che rapporti sono Stefano De Martino e Belen Rodriguez? I due, dopo aver provato più volte a restare insieme, continuano le loro vite lontano l’uno dall’altro ma occupandosi entrambi del loro figlio Santiago. Il conduttore ha raccontato, nel corso di un’intervista, cosa pensa della sua ex moglie. Vediamo insieme cosa ha detto.

Stefano De Martino su Belen: “Siamo in zoom out”

Stefano De Martino attualmente è impegnato a teatro con il suo spettacolo “Meglio stasera”. Il conduttore che sul palco è accompagnato dalla Disperata Erotica Band e da un corpo di ballo, dal 1 aprile 2024 tornerà in tv su Rai2 alla guida di ‘Stasera tutto è possibile‘. Intervistato da Il Messaggero, ha condiviso i suoi prossimi impegni lavorativi e parlato anche della sua vita privata. Non poteva infatti mancare una domanda su Belen Rodriguez e sulla loro relazione che per anni ha tenuto banco su tutti i giornali di gossip:

“Siamo in zoom out. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri“.

Poche e chiare parole per chiudere l’argomento. Ma cosa vuol dire zoom out? Il quotidiano lo traduce come ‘lento allontanamento’ ma in realtà questo termine inglese ha vari significati sopratutto in psicologia. Consiste infatti in un processo di auto-riflessione che aiuta a comprendere se stessi in modo profondo e a guardare il mondo esterno con altri occhi. L’ultima volta che Stefano De Martino aveva parlato di Belen era il 9 gennaio. Allora aveva ricevuto un tapiro d’oro da Valerio Staffelli a causa delle presenti voci che si era diffuse su un suo tradimento nei confronti dell’argentina.

De Martino prossimo conduttore di Sanremo?

Stefano De Martino ha anche risposto ad una domanda su Sanremo. In tanti lo hanno accostato alla conduzione della kermesse musicale ma per il presentatore è ancora troppo presto:

“Sono ancora troppo giovane e ho troppo poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco“.