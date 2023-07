Stefano De Martino raddoppia e tornerà nuovamente in onda con ben due trasmissioni su Rai2. Venerdì 7 luglio 2023 sono stati presentati i palinsesti Rai per la stagione 2023/2024. Il conduttore e ballerino partenopeo rappresenta uno dei volti di punta di Rai2. Dopo il successo di ‘Bar Stella‘, l’emittente pubblica ha deciso di premiare Stefano De Martino con un nuovo spettacolo in prima serata che prende il suo nome: “De Martino Show“. Vediamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda.

Stefano De Martino raddoppia su Rai2: in onda con ‘Bar Stella’ e ‘De Martino Show’

Il ‘Bar Stella‘ che ha fatto compagnia ai telespettatori in seconda serata su Rai2, riaprirà i battenti dal 31 ottobre e fino al 6 dicembre (date da confermare) con un doppio appuntamento il martedì e il mercoledì. Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Rai conferma Stefano De Martino alla conduzione del programma. Il titolo riprende il nome del bar, realmente esistito a Torre Annunziata, che fu fondato dal nonno di De Martino cento anni fa. Con un cast fisso composto dal gestore (Stefano De Martino), il barista, il fornitore, il comico, la band, lo scrittore, il nobile, l’opinionista, il fotografo, l’amministratore di condominio (tutti personaggi scelti tra artisti/attori del mondo dello spettacolo), si vuole ricreare la stessa atmosfera piena di racconti, aneddoti, chiacchiere tra amici, personaggi caricaturizzati, e ritrovarsi in un “vero” bar, arredato con molti elementi riconoscibili delle varie epoche.

Di cosa parla De Martino Show

Il ‘De Martino Show’ invece andrà in onda a dicembre in prima serata. Le date, da confermare, sono quelle di giovedì 14 e 21 dicembre 2023. Il nuovo spettacolo sarà di ispirazione teatrale e vedrà al centro del programma il conduttore che è diventato beniamino del pubblico. Insieme a Stefano De Martino sul palco si alterneranno grandi personaggi dello spettacolo in due serate evento, con momenti di intrattenimento, musica e tanta comicità.