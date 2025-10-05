E’ ormai il volto di punta della Rai. Stefano De Martino ha battuto lo scorso anno un record con “Affari tuoi” ma quest’anno la strada è in salita. Si sta scontrando con Gerry Scotti che sta ottenendo risultati clamorosi con “La ruota della fortuna”. Stefano De Martino è stato ospite di Rumore Festival organizzato da Fanpage presso l’Acquario Romano a Roma in un panel dal titolo “Il rumore che fa la tv“.

Il conduttore ha parlato del successo ottenuto in questi due anni: “Non mi pongo il problema perché un antidoto al successo è l’autoironia. Non voglio sembrare modesto ma io non amo prendermi sul serio. Da quando ho cominciato a lavorare su Raiuno mi chiedono spesso se sento il peso della responsabilità ma nessuno mi ha mai messo medaglie se le cose vanno bene o mi è venuto a cercare sotto casa se le cose vanno meno bene. La mia notorietà non è andata di pari passo con il mio successo lavorativo. Prima le persone mi conoscevano senza che avessi alcun merito ma solo per il fatto che ero il marito di Belen o che avessi fatto qualcosa in televisione. Sono abituato ad essere riconosciuto e ora mi dico che mi riconoscono anche e soprattutto per il lavoro. Questo mi gratifica anche di più. Ci sono persone che grazie alla tv trovano riparo, rifugio, ci sono nonni che mi incontrano per strada e quando incontro quello sguardo in cui vedo la storia di tutte le famiglie è la cosa più bella, è qualcosa di miracoloso”.

Stefano De Martino parla della sfida con Gerry Scotti, di Gaza e del successo di Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino ha poi parlato ella difficoltà che oggi ha la televisione nello sperimentare nuovi format: “Il problema della sperimentazione è il tempo. Se fai un programma nuovo nella migliore delle ipotesi si metteranno in evidenza i suoi punti di caduta. La tendenza generale in questo momento è “non va bene, basta”. Questo porta al problema perché nella seconda edizione spesso si raddrizza il tiro per poi migliorare magari nelle altre edizioni. Per questo motivo l’industria televisiva attinge dai format stranieri come nel caso di Lol”.

Stefano De Martino ha poi parlato di Bar Stella e di Stasera tutto è possibile: “Bar Stella che è un programma artigianale era più un programma un sentimento. Dentro abbiamo messo tutto, la musica, la comicità, una bella dose di improvvisazione ma la prima edizione era molto lontana da quello che poi è diventata. Quando ho fatto l’ultima edizione ho pensato che era quello che avevamo immaginato. Con Stasera tutto è possibile ho pensato di dire basta. Faccio un ultimo giro perché sono stato preso in contropiede da un sentimento umano in cui ho una comitiva di persone che mi dicevano “ma davvero non lo facciamo più?”. Mi sono convinto a fare così un ultimo giro di valzer”.

Non è un caso che De Martino piaccia alle donne. Non è solo un bravo conduttore ma anche aitante: “E’ passato un anno dal piacere alle donne al piacere alle nonne. Un ragazzo aitante avrebbe investito nella sua vita sulla sua immagine, avrebbe fatto di questa fisicità il fulcro e forse di sarebbe dedicato alla performance in prima linea. La parabola della bellezza e della gioventù è discendente, io domani sarò meno bello, meno veloce e anche meno giovane. Ho pensato di dedicarmi ad interessi che fossero altro rispetto alla mia forma fisica e questo mi ha aiutato ad trovare un compromesso. I conduttori invecchiando migliorano perché più televisione fai e la stagionatura aiuta”.

Alla domanda se il figlio Santiago lo guardi in televisione, ha risposto: “Santiago guarda poca televisione. Alle 9.30 continua guardare la sua serie, ascolta musica, vede You Tube. Ogni tanto gli chiedo di dare un occhio come consulente”.

Durante il panel, De Martino ha parlato anche della sfida negli ascolti con Gerry Scotti e ha speso per lui parole di stima: “E’ sempre stato contrapposto un tg satirico di successo ma poi alle 20.30 si è capito che un gioco andava meglio. Io sono realmente felice di questa sfida con Gerry perché innanzitutto onore al merito. Hanno preso un grande format come la Ruota della Fortuna e hanno messo un senatore della televisione italiana. E’ stata una mossa giusta da parte di Mediaset.

Questa sfida mi ha acceso. L’anno scorso si andava molto bene, oltre le aspettative e giustamente la concorrenza ha pensato di riorganizzarsi tirando fuori l’artiglieria pesante. Quando ero a Napoli e passeggiavo guardavo le finestre e vedevo in tutte le case il faccione di Gerry. Chiamo Il Dottore e gli dico “quest’anno è dura”. Gerry è il volto e la voce più familiare che ci sia. Io guardo La ruota della fortuna perché le mie partite già so come vanno a finire. La sfida mi accende perché l’avversario ti regala il gioco. Senza un avversario non si può giocare. Dove c’è concorrenza, c’è pubblico”.

Non poteva mancare una sua riflessione su Gaza e su quello che sta accadendo nel mondo: “Noi veniamo dopo il Tg1 ed è difficile andare in onda dopo che sono state raccontate cose atroci. siamo tutti spettatori di qualcosa di terribile e quando i nostri figli leggeranno nei libri di storia quello che sta accadendo e ci diranno conto sarà difficile. Io sono il primo che faccio vedere a mio figlio le scene di Gaza per fargli capire che il mondo è anche questo. Guardando le piazze sono felice di avere la conferma che il mondo non è solo quello”.

Stefano De Martino rompe il silenzio sui video intimi e parla di Sanremo

A conclusione del panel, Stefano De Martino ha rotto il silenzio in merito ai video intimi con la compagna Caroline Tronelli: “Quando vedo una mia foto al mare o quando vedo una foto con mio figlio fuori da scuola lo tengo in conto che possa accadere. Capisci che è il rovescio della medaglia. Questa cosa è stata inaspettata, non pensavo tra le mura di un appartamento di essere spiato e non ti nascondo che quando mi hanno avvisato mi sono sentito sporco, violato”.

Prosegue: “Con il tempo cerchi di metabolizzare, io sono un ottimista cronico. Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché fossi un personaggio pubblico ma perché ci sono persone che guardano dei video rubati, c’è un mercato. Essendo capitato a me oggi questo sito l’hanno chiuso e forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano. Non è stata una vicenda facile ma ha portato alla luce un tema importante e spero possa servire”.

De Martino poi aggiunge: “Questo tipo di notizie per quanto siano spendibili mi ha fatto specie che la notizia sia stata riportata per settimane e questo aumenta il voyeurismo. Un conto è dare la notizia, un conto è ripeterla ancora ancora. Questo riportare la notizia non rende le cose semplici. Non siamo mai veramente al sicuro se abbiamo il cellulare acceso, ricevere e inoltrare materiale rubato è un reato. Indietro negli anni mi è capitato di ricevere cose e ho fatto dei commenti da bar. Ad oggi ho capito che è importante denunciare. Io me ne sono fatto una ragione ma ci sono persone che arrivano a commettere gesti gravi”.

Le voci su Sanremo

Proprio Stefano De Martino è uno dei volti su cui la Rai scommette per Sanremo. Lui però mette le mani avanti: “Non è un mio problema. Penso che quando stai per mettere le mani su un Sanremo non hai voglia di pensarne ad un altro. Io mi auguro che Carlo ne faccia qualcun altro. Credo che ci siano alternative migliori alla mia conduzione, io ho altro a cui pensare in questo momento”.