Nessuna dichiarazione choc durante l’intervista di Stefano De Martino a Belve di Francesca Fagnani. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore televisivo di successo, si è raccontato si, ma le domande edulcorate della conduttrice-giornalista non hanno aggiunto nulla di nuovo a quello che già sapevamo. Anzi, l’intervista è sembrata in diversi punti “finta” e lontanissima dalle belvate a cui la padrona di casa ci aveva abituati.

Stefano De Martino a Belve: “ci sono persone che mi hanno dato una possibilità grazie alla medianicità legata a Belen”

“Sono diventato noto, mio malgrado, anche per questioni sentimentali“. Inizia così l’intervista di Stefano De Martino a Belve di Francesca Fagnagni. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è consapevole che la storia d’amore con Belen Rodriguez sia stata il suo trampolino di lancio nel mondo della televisione e dello spettacolo. De Martino, infatti, è consapevole che la presenza di Belen gli abbia aperto delle possibilità: “ci sono persone che mi hanno dato una possibilità pensando che quella mediaticità potesse portare qualcosa“. Allo stesso tempo però non è stato facile essere additato per il marito di: “per una persona ambiziosa come me non è stato facile diventato il marito di qualcun’altra“.

La storia d’amore con Belen Rodriguez è stata la miccia della sua carriera nel mondo della tv, anche se non nasconde che vivere perennemente sotto i riflettori non è semplice. “Come si vive una storia d’amore in una dimensione costantemente pubblica? Male. Sono preoccupato per quelle coppie continuamente esposte. Non sanno a che cosa vanno incontro”.

📺Questa sera in PRIMA SERATA alle 21,20, sul secondo canale, torna #Belve di Francesca #fagnani e comincia con il botto: primi ospiti Stefano De Martino, #Arisa e Fabrizio #Corona. Stefano #Demartino: "Stato civile? Al momento non lo sappiamo". E poi ci sarà #Lundini. #raidue pic.twitter.com/SpBHVV7Cqq — Francesco Lauricella (@FraLauricella) September 26, 2023

Stefano De Martino a Belve parla di Belen Rodriguez e della fine del matrimonio

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una delle più chiacchierate. Il conduttore ricordando i primi anni della storia ha raccontato: “io 22enne, fidanzato con Belén, mi sentivo il re del mondo“. L’amore folle tra i due, la nascita del figlio Santiago, il matrimonio e la separazione. I continui tira e molla, il divorzio mai terminato fino alla recente separazione. La terza. La Fagnani ci va con le pinze chiedendogli della separazione dalla Rodriguez. “La rottura. Quale delle tante?” – ironizza De Martino che poi precisa: “non ci sono rotture felici. Quando cominci una relazione speri sempre che sia per sempre. Ma ci si fa l’abitudine, nel mio caso il callo”.

Ma perchè è finita tra Belen e Di Martino? A chiarire la cosa è proprio Stefano che precisa: ”

Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere amanti o relazioni parallele. Deve essere una fatica immane. Etichettarsi traditore significa farlo sistematicamente. Mi è capitato di tradire verso la fine dei rapporti. Era l’indizio che le cose non andavano più”.

Stefano De Martino dalla chirurgia estetica a Sanremo

Dalla separazione con Belen alla chirurgia estetica. Tanti e diversi i presunti ritocchini a cui l’ex ballerino sarebbe ricordo nel corso degli anni. C’è chi parla di labbra, naso, zigomi, fronte, anche se De Martino ironizza sulla cosa precisando: “ho un buon rapporto con la chirurgia estetica: poco e se fa stare meglio“. Infine il conduttore di “Bar Stella” parla anche della possibilità di condurre un giorno il Festival di Sanremo.

Il desiderio c’è, e del resto come non averlo, ma De Martino è consapevole di essere ancora acerbo: “quando dicono che sarò il prossimo conduttore di Sanremo, tocco tutto quello che posso toccare. Prego non me lo chiedano perché farei fatica a dire di no. Conosce la macchina di Sanremo: per farlo bisogna avere qualche capello bianco. Se me lo chiedessero il prossimo anno, direi di sì ma rischiando di fare il passo più lungo della gamba“.