Tra Stefania Pezzopane ed il fidanzato Simone Coccia Colaiuta, è o no vero amore? Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di ieri sera, lunedì 11 novembre 2019, Simona Izzo è apparsa scettica sul rapporto dei due, arrivando a definire il sentimento provato dai due come per certi versi “materno“. Ecco il video Mediaset con la stroncatura che la regista ha rivolta alla coppia, formata da politica ed ex spogliarellista.