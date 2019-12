“Tagliati le pa**e se le hai“. Stefania Nobile si scaglia contro Gianluigi Nuzzi da Barbara D’Urso. La figlia di Wanna Marchi (ospite in collegamento) ed il conduttore di Quarto Grado (in studio, tra gli “sferati”) hanno litigato nella puntata di stasera, lunedì 2 dicembre 2019.

Più tardi, la conduttrice di Canale 5 è tornata sull’accaduto, mentre Nobile si è scusata per la frase pronunciata in diretta tv; anche se non con Nuzzi, per tutti amato volto del programma di cronaca di Rete 4.

Infine, il giornalista ha replicato a quella che ritiene l’arroganza dell’interessata, sostenendo che a dirgli di stare zitto può essere soltanto la padrona di casa, non certo lei. Ecco i video Mediaset con la lite tra i due ed il relativo dibattito in trasmissione.