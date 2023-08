Il cantante Stash dei The Kolors, durante un concerto ha ricordato Michele Merlo, il cantante ex concorrente di Amici di Maria De Filippi morto il 6 giugno del 2021. A distanza di due anni dalla scomparsa di Merlo, è diventato virale sui social un video in cui Stash dei The Kolors ricorda il giovane cantautore di Amici.

Stash ricorda Michele Merlo – Video

La notizia della morte di Michele Merlo, avvenuta il 6 giugno del 2021, ha lasciato tutti senza parole. Nonostante siano passati due anni dalla tragedia che ha sconvolta la famiglia Merlo, non si placano i gesti d’affetto e stima nei confronti del giovane cantautore. Ultimo in ordine di tempo è quello del cantante Stash dei The Kolors, che durante un concerto richiamare l’attenzione del pubblico presente, mentre una leggera melodia del pianoforte intona Me minus you, canzone contenuta nel disco Out – Special Edition della band.

Le parole di Stash dedicate a Michele Merlo

Il frontman del gruppo, che in questo periodo è ai vertici delle classifiche con il brano Italdosco, ha quindi introdotto il brano dedicando alcune parole a Michele Merlo: “Volevo ricordare una persona che non c’è più. Era un cantante giovanissimo. Si chiamava, purtroppo uso il passato, Michele Merlo”. Applausi scroscianti partono dal pubblico e il leader dei The Kolors si è lasciato andare intonando il brano. Il gesto del cantante Stash dei The Kolors è stato molto apprezzato dal pubblico.

Un legame quello tra Stash e Michele Merlo sancito anche dal fatto che in passato Michele Merlo durante la sua partecipazione ad Amici aveva ricevuto in dono una canzone scritta da Stash.

Video – Stash dei The Kolors ricorda Michele Merlo

Ecco di seguito il video del momento in cui Stash dei The Kolors durante il concerto dedica alcune parole è un brano a Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici scomparso il 6 giugno 2021.