Tutto pronto per il ritorno di Stasera Tutto è Possibile 2026, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Scopriamo tutte le novità della nuova stagione: dal cast agli ospiti della prima puntata.

Stasera Tutto è Possibile 2026, il cast del comedy show di Stefano De Martino

Stasera, mercoledì 4 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile 2026, il programma di successo condotto da Stefano De Martino. Sulla scia del successo di “Affari Tuoi” e fresco di promozione alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino torna al timone del comedy show realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Si tratta dell’ottava edizione condotta da De Martino che ha pensato bene di puntare su un cast in linea con la precedente edizione.

Nel cast di Stasera Tutto è Possibile 2026, infatti, ritroviamo: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo. Naturalmente non mancheranno le imitazioni di Vincenzo De Lucia a cui quest’anno si aggiunge anche Claudio Lauretta con l’imitazione di Gerry Scotti.

“Siamo tornati.”

Più rumorosi.

Più belli.

Stasera Tutto è Possibile 2026, quando inizia, quante puntate ed ospiti

La data di partenza di Stasera Tutto è Possibile 2026 è fissata per mercoledì 4 marzo 2026. La nuova edizione è composta da sette prime serate ognuno con un tema differente. Per il debutto del 4 marzo 2026 il tema è “Step Back”. Non cambia la location: il programma prende “vita” dall’Auditorium Rai di Napoli con tantissimi ospiti e personaggi pronti a mettersi alla prova in divertentissimi giochi. Nella prima puntata ospiti: Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio.

Tra i giochi, considerati un vero e proprio must del programma, c’è La Stanza inclinata che, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette alla prova improvvisazione ed equilibrio. Confermati anche i grandi “classici”, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo. E ci saranno, naturalmente, alcune novità e sorprese. Anche nell’edizione 2026 ritroveremo: il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è da mercoledì 4 marzo 2026 in prima serata su Rai2.