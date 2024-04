Torna “Stasera tutto è possibile“, il comedy show condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, lunedì 22 aprile 2024.

Stasera tutto è possibile, ospiti di lunedì 22 aprile 2024

Lunedì 22 aprile 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show più pazzo e divertente della tv condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Dopo gli ottimi ascolti delle precedenti puntate, il conduttore e ballerino torna ad intrattenere il pubblico di Rai2 con la quarta puntata del comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli.

Il tema di stasera è “Arti e Mestieri” e vedrà tantissimi ospiti e personaggi pronti a mettersi alla prova. Ecco gli ospiti di stasera: Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Leonardo Fiaschi, Carlo Amleto, Flora Canto, Marta Filippi e Anna Tatangelo. Immancabile poi la presenza di Vincenzo De Lucia e della mascotte del programma: il Panda, animato da Francesco Garzia.

Stasera tutto è possibile 2024, i giochi del programma

Durante la quarta puntata di Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino spazio al divertimento e all’intrattenimento con tanti giochi, ma anche le imitazioni di Vincenzo De Lucia che questa sera imiterà tra le tante Mara Venier.

Come sempre il cuore programma sono i giochi che vedranno tutti gli ospiti e personaggi famosi mettersi alla prova. Tra i giochi, oltre all’immancabile “Stanza Inclinata”, icona del programma, ci saranno: “Stammi dietro dance”, “All’unisono”, “Decollo immediato”, “Segui il labiale” e “Dammi due mani”. Inoltre, farà il suo esordio “Vorrei ringraziare”, un nuovo gioco in cui alcuni ospiti saranno chiamati a centro palco e, dopo aver ricevuto il “Golden Step” per una determinata categoria, dovranno salire sul podio e fare un discorso di ringraziamento per il premio appena ricevuto.

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile è il lunedì in prima serata su Rai2.