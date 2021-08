La giornalista Barbara Palombelli torna in tv al timone della nuova stagione del programma di Rete 4 Stasera Italia. Il talk show politico, che precede la prima serata di Rete 4, torna con i tanti approfondimenti politici e di attualità, e con “Scenari inediti, trasformazioni senza precedenti, le sfide ambientali, tecnologiche e sociali del nostro tempo in un mondo che cambia”, come annuncia il promo che lancia la nuova edizione 2021/2022, andato in onda nel mese di agosto. Vediamo quando andrà in onda la prima puntata di Stasera Italia.

Stasera Italia: quando in tv la prima puntata della nuova edizione 2021/2022

La quarta edizione del talk condotto da Barbara Palombelli dal 2018, andrà in onda con la nuova edizione dal prossimo 13 settembre 2021 su Rete 4 a partire dalle ore 20.30.

Ogni settimana Barbara Palombelli sarà in onda con cinque appuntamenti di Stasera Italia: la scorsa edizione il programma ha avuto in totale 185 puntate. Il sabato e la domenica sera la trasmissione assume un nuovo nome: Stasera Italia weekend e presenta una conduzione diversa rispetto a quella dei giorni feriali.

Barbara Palombelli torna con la quarta edizione del talk politico e con altri programmi tv

Per la giornalista iscritta all’Ordine dei Giornalisti Professionisti dal 1982 il prossimo 13 settembre sarà un giorno decisamente importante. Barbara Palombelli infatti, torna a essere impegnata su tre fronti. Su Canale 5 partirà la nuova edizione del programma tv ”Forum”. Nello stesso giorno prenderà il via anche ”Lo sportello di Forum” su Rete 4. Sempre su Rete 4, nello stesso giorno Barbara tornerà a condurre la quarta e nuova edizione del programma ”Stasera Italia”, in onda dal lunedì al venerdì.

Come contattare la redazione di Stasera Italia

Per contattare la redazione di Stasera Italia per eventuali segnalazioni, è possibile farlo attraverso l’invio di un messaggio in direct su Instagram. Stasera Italia è presente anche sui principali social network come Facebook e Twitter.