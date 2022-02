Venerdì 11 febbraio 2022. Cosa andrà in onda stasera in tv? Questa sera sono in programma due grandi debutti in prima serata: su Rai 1 debutta la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, su Canale 5 invece andrà in onda la prima puntata della nuova fiction Mediaset con Vanessa Incontrada dal titolo Fosca Innocenti. Vediamo tutti i programmi ed i film che andranno in onda oggi sui canali del digitale terrestre e quelli previsti sulle altre reti.

Programmi tv stasera, venerdì 11 febbraio

Su Rai 1, alle ore 21:25, debutta la nuova edizione de Il cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci. 12 personaggi famosi si sfideranno attraverso performance canore, eseguite in forma anonima, nascosti all’interno di una maschera. L’identità dei concorrenti verrà svelata solo al momento dell’eliminazione. La giuria sarà composta da Arisa, Caterina Balivo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Il pool investigativo sarà guidato da Sara Di Vaira e Vito Coppola. Simone Di Pasquale si occuperà delle coreografie assieme a Matteo Addino. Le maschere di quest’edizione, sono: la Medusa, il Drago, il Pesce Rosso, SoleLuna, la Gallina, il Cavalluccio Marino, la Lumaca, l’Aquila, il Camaleonte, il Pastore Maremmano, la Volpe e il Pinguino.

Su Rai 2, alle ore 21:20 andrà in onda NCIS, a seguire alle ore 22:10 NCIS Hawaii. Le due serie hanno come protagonista una squadra di agenti speciali pronti a combattere il crimine.

Su Rai 3, alle ore 21:20 andrà in onda la serie Frieden – Il prezzo della pace – prima parte. Nella primavera del 1945, la pace in Europa mette tre giovani svizzeri a confronto con delle grandi sfide. Klara, la figlia del proprietario di una fabbrica, si occupa di giovani ragazzi sopravvissuti ai campi di concentramento. Nel frattempo, suo marito Johann vuole evitare la rovina dell’azienda di famiglia, mentre suo fratello Egon dà la caccia ai nazisti che si nascondono in Svizzera.

Su Rete 4, alle ore 21:30 andrà in onda Quarto Grado – Approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Su Canale 5, alle ore 21:40 la prima puntata della nuova fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada. Fosca (Vanessa Incontrada) è una vicequestore della Polizia di Arezzo. È orgogliosa e single, vive in una fattoria, ha un olfatto incredibile e ama fare lunghe passeggiate sul suo cavallo Artù. Il vicequestore è alla guida di una squadra di donne (più un uomo) con la quale risolve difficili casi di omicidio.

Su Italia 1 alle 21:20 “The Transporter”. Primo capitolo della trilogia con Statham. Frank trasporta a pagamento merce clandestina. L’ultima, delicatissima consegna, è la figlia di un boss cinese.

Su La7, alle ore 21:15, andrà in onda un nuovo appuntamento con Propaganda live. Un insolito appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Zoro.

Su Tv8 (Sky 125) alle ore 21:30 un nuovo appuntamento con 4 Ristoranti con Alessandro Borghese. Le puntate di questa sera saranno dedicate a Pantelleria e a Siena.

Su Nove (Sky 149) alle ore 21:30 andrà in onda Migliori Fratelli di Crozza, spettacolo televisivo condotto da Maurizio Crozza.

Film Stasera in TV, 11 febbraio

Ecco un elenco dei film stasera in tv sui canali in chiaro del digitale terrestre:

I Film in chiaro:

20 (ch. 20) ore 21:10 Invasion

(ch. 20) ore 21:10 Iris (ch. 22) ore 21:10 Corda Tesa

(ch. 22) ore 21:10 Rai Movie (ch. 24) ore 21:10 I guerrieri

(ch. 24) ore 21:10 Cielo (ch. 26) ore 21:10 La fine dell’innocenza </li

(ch. 26) ore 21:10 </li TwentySeven (ch. 27) ore 21:05 About A Boy

(ch. 27) ore 21:05 La5 (ch.30) ore 21:20 Vizi di Famiglia

(ch.30) ore 21:20 Cine 34 (ch. 34) ore 21:10 Il Camorrista

(ch. 34) ore 21:10 Italia 2 (ch. 49) ore 21:20 Leatherface Il massacro ha inizio

I Film pay Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 The Bodyguard

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Christian 1a Tv

1a Tv Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Frantic

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Spirit il ribelle

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Hooligans sotto copertura

Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 The Good Shepherd

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Due cuori e una provetta

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 The Kelly Gang

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 E noi come str rimanemmo a guardare

Stasera in Tv – Show, Sport e documentari

Rai 5 (ch. 23) ore 21:20 Art Night

(ch. 23) ore 21:20 Real Time (ch. 31) ore 21:20 Cake Star 1a Tv

(ch. 31) ore 21:20 1a Tv Focus (ch 35) ore 21:15 Giga Strutture 1a Tv

(ch 35) ore 21:15 1a Tv DMAX (ch. 52) ore 21:25 I re dell’asfalto

(ch. 52) ore 21:25 Mediaset Extra (ch. 55) Diretta GF Vip

(ch. 55) Sky Uno ore 21:15 Italia’s Got Talent

ore 21:15 Sky Arte ore 21:15 Artist to Icon Whitney Houston

ore 21:15 Sky Documentaries ore 21:15 Ronaldo

ore 21:15 Sky Nature ore 21:15 Nel selvaggio blu 1a tv

ore 21:15 Blaze ore 21:00 Strongman + Le leggende della WWE

ore 21:00 Comedy Central ore 21:00 Comedy Central Presents

ore 21:00 MTV ore 21:10 MTV Floribama Shore

ore 21:10 Gambero Rosso ore 21:00 L’alfabeto di Giorgione

ore 21:00 Sky Sport Uno ore 20:00 Italia – Inghilterra sei nazioni U.20

ore 20:00 Football ore 21:00 PSG – Rennes

Serie Tv

Le Serie Tv in Chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt) ore 21:20 Warrior 1a Tv

(ch. 21 dtt) ore 21:20 1a Tv Rai Premium (ch. 25) ore 21:10 Makar

(ch. 25) ore 21:10 Giallo (ch. 38 dtt) ore 21:20 Miss Fisher Delitti e Misteri

(ch. 38 dtt) ore 21:20 Top Crime (ch. 39 dtt) ore 21:10 Chicago PD

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium