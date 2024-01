Torna Alessandro Cattelan con il doppio appuntamento di “Stasera c’è Cattelan su Rai2“, il programma televisivo italiano di genere talk show e varietà trasmesso in seconda serata su Rai 2. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda il 30 e 31 gennaio 2024.

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti di stasera: martedì 30 gennaio su Rai2

Martedì 30 gennaio 2024 dalle ore 23.35 torna l’appuntamento con “Stasera c’è Cattelan su Rai2“, il late show presentato da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai2. Il conduttore è pronto ad intrattenere e a far compagnia ai telespettatori con interviste sorprendenti a personaggi ed ospiti del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo pronti a mettersi in gioco. Gli ospiti, infatti, durante la puntata si mettono alla prova tra monologhi, musica, giochi e sfide divertenti.

Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera, martedì 30 gennaio 2024: in studio alla scrivania di Cattelan ci sono: la cantautrice Francesca Michielin. E ancora: Giorgio Chiellini in collegamento da Los Angeles e Elisa De Marco (Elisa True Crime).

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti mercoledì 31 gennaio su Rai2

L’appuntamento con “Stasera c’è Cattelan su Rai2” torna anche mercoledì 31 gennaio 2024 dalle ore 23.05 sempre in seconda serata su Rai3. Per la seconda imperdibile puntata della settimana, Cattelan ha in serbo altri nomi di spicco del panorama artistico italiano. Tra gli ospiti della puntata, infatti, ci sono: Javier Zanetti, il dirigente sportivo ed ex calciatore argentino, di ruolo difensore o centrocampista, oggi vicepresidente dell’Inter. Conosciuti con il nome di Pupi o El Tractor, Zanetti è considerato uno dei più grandi giocatori argentini della storia del calcio nonché uno dei migliori difensori della sua generazione.

E ancora: la conduttrice, showgirl ed opinionista televisiva Alba Parietti, il conduttore Pino Insegno e il cantautore e scrittore italiano Vasco Brondi. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

L’appuntamento con Stasera c’è Cattelan su Rai2 è in seconda serata il martedì e mercoledì su Rai2.