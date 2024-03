Torna Alessandro Cattelan con il doppio appuntamento di “Stasera c’è Cattelan su Rai2“, il programma televisivo italiano di genere talk show e varietà trasmesso in seconda serata su Rai 2. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda il 12 e 13 marzo 2024.

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti di stasera: martedì 12 marzo su Rai2

Martedì 12 marzo 2024 dalle ore 23.35 va in onda una nuova puntata di “Stasera c’è Cattelan su Rai2“, il late show condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai2. Il conduttore è pronto ad intrattenere e a far compagnia ai telespettatori con interviste sorprendenti a personaggi ed ospiti del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo pronti a raccontarsi, ma anche a mettersi in gioco. I vari ospiti, infatti, durante la puntata si mettono alla prova tra monologhi, musica, giochi e sfide divertenti.

Ma passiamo agli ospiti di stasera, martedì 12 marzo 2024. In studio i Santi Francesi, il duo musicale composto da Alessandro De Santis e Mario Francese e vincitori della 16esima edizione di X Factor. Il duo è reduce dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “L’amore in bocca”. Non solo, tra gli ospiti anche Aurora Leone e Dorothea Wierer, la tre volte campionessa mondiale a livello individuale, due volte vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon.

“Come possiamo rendere ancora più difficile fare l'unica cosa che devi fare a Sanremo?”@bigmamaalmic #staseracecattelan pic.twitter.com/20UOJWsnE4 — alessandro cattelan (@alecattelan) March 6, 2024

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti mercoledì 13 marzo su Rai2

“Stasera c’è Cattelan su Rai2” torna anche mercoledì 13 marzo 2024 sempre dalle ore 00.00 in seconda serata su Rai2. Per la seconda puntata del consueto doppio appuntamento settimanale, il conduttore ha in serbo altri nomi di spicco del panorama artistico italiano.

Tra gli ospiti in studio: Alessandra Amoroso. La cantante di “Amici di Maria de Filippi” è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 dove ha presentato il brano “Fino a qui.” Non solo ospiti anche: Matteo Paolillo e tutto il cast di “Case a prima vista”, composto da Ida Di Filippo, Mariana D’Amico e Gianluca Torre. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, il tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.

L’appuntamento con Stasera c’è Cattelan su Rai2 è in seconda serata il martedì e mercoledì su Rai2.