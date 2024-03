Tutto pronto per il doppio appuntamento con “Stasera c’è Cattelan“, il late show condotto con grande successo da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai2. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate del talk show e varietà trasmesso martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024.

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti di stasera: martedì 26 marzo su Rai2

Martedì 26 marzo 2024 dalle ore 23.35 va in onda la prima puntata di “Stasera c’è Cattelan su Rai2“, il late show condotto da Alessandro Cattelan nella seconda serata di Rai2. Due nuove divertentissime puntate con il conduttore pronto ad intrattenere e a far compagnia ai telespettatori con interviste sorprendenti a personaggi ed ospiti del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo. Un racconto del tutto inedito, visto che gli ospiti sono pronti non solo a raccontarsi, ma anche a mettersi in gioco. I vari personaggi, infatti, durante ogni puntata si mettono alla prova tra monologhi, musica, giochi e sfide divertenti.

Nella puntata di stasera di martedì 26 marzo ospiti in studio: Nek reduce dal successo del talent “Dalla strada al palco”. Tra gli ospiti anche: Linus, Vincenzo Schettini ed Edoardo Ferrario.

Stasera c’è Cattelan 2024, ospiti mercoledì 27 marzo su Rai2

Naturalmente Alessandro Cattelan è pronto a fare compagnia ai telespettatori anche nella seconda serata di mercoledì 27 marzo 2024 con la seconda puntata della settimana di “Stasera c’è Cattelan su Rai2“. L’appuntamento è dalle ore 23.10 sempre nella seconda serata di Rai2 con tanti nuovi ospiti pronti a mettersi in gioco e raccontarsi in esilaranti interviste.

Tra gli ospiti di mercoledì 27 marzo 2024: Dargen D’amico reduce dalla seconda partecipazione al Festival di Sanremo 2024. E ancora: l’ex portiere della Nazionale Italiana Gigi Buffon e il duo comico di Gigi e Ross. Durante il programma verranno proposte interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks. L’appuntamento con Stasera c’è Cattelan su Rai2 è in seconda serata il martedì e mercoledì su Rai2.