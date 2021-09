Parte questa sera il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: Star in the Star. Il nuovo programma Mediaset andrà in onda in prima serata il giovedì dalle ore 21.20 circa. Ma andiamo a scoprire tutte le novità di Star in the Star: le anticipazioni, chi sono i giudici, i concorrenti e le maschere.

Star in the Star stasera su Canale 5: anticipazioni

Debutta questa sera Giovedì 16 settembre 2021 in prima serata su Canale 5 Star in the Star. Il nuovo celebrity show firmato Mediaset, è prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Come anticipato, il programma sarà condotto da Ilary Blasi, con la regia di Piergiorgio Camilli.

Le maschere

A Star in the Star, 10 concorrenti appartenenti al mondo dello spettacolo vestiranno i panni delle più grandi leggende della musica italiana e internazionale: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga, questi i grandi nomi della musica che saranno interpretati dai 10 concorrenti.

Le celebrità verranno, trasformate in tutto e per tutto: ad essere ricostruito sarà il volto, per mezzo di artefici iper-realistici in silicone al platino, fino ad arrivare a esibirsi con movenze e sfumature vocali appartenenti all’artista che dovranno interpretare sul palcoscenico.

Star in the Star: la giuria

A commentare le performance canore delle celebrity, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, sarà una giuria d’eccezione composta da: l’attore Claudio Amendola, la cantante Marcella Bella e il comico Andrea Pucci. I 3 giudici avranno il compito di valutare le performance per decidere quale concorrente salvare e quale eliminare al termine di ogni singola puntata. Solo nell’ultima puntata verrà decretato il vincitore finale del programma.

Quale sarà l’omaggio musicale più verosimile? Chi riuscirà a ricreare la perfetta illusione agli occhi del pubblico? Chi sono le 10 celebrità misteriose che si celano dietro ogni singola esibizione? Tutte le risposte a queste domande sarà possibile trovarle solo guardando Star in the Star.