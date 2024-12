Stanotte a Roma con Alberto Angela: quando in tv, ospiti e anticipazioni

Albero Angela con ‘Stanotte a Roma‘ ci guiderà, la notte di Natale, alla scoperta delle meraviglie della Città Eterna. Dopo il successo degli anni passati dove il divulgatore scientifico aveva mostrato le bellezze di Napoli, Milano e Parigi, arriva ora la Capitale. Vediamo insieme quando andrà in onda la puntata.

Stanotte a Roma, la città Eterna raccontata da Alberto Angela

Dal 2015 va in onda sulla Rai ‘Stanotte a…’, una serie di documentari su luoghi ricchi di storia e cultura presenti in Italia. La particolarità del programma consiste che le riprese sono solo di notte e a curarlo è Alberto Angela. Dopo aver visto lo scorso anno lo speciale dedicato alla capitale francese, ora il divulgatore torna nel nostro paese, in un viaggio che ci catapulterà nella Città Eterna.

L’appuntamento con ‘Stanotte a Roma‘ è infatti previsto per la notte di Natale, il 25 dicembre 2024 alle ore 21.30 su Rai1. Inoltre per gli utenti della piattaforma satellitare gratuita TIVU’SAT, lo speciale sarà trasmesso sul canale 210 RAI4K, offrendo immagini in Ultra Alta Definizione.

Un’esperienza unica che mostrerà la Capitale come non l’abbiamo mai vista, con i suoi tremila anni di storia. Alberto Angela svelerà i segreti di Roma che verrà mostrata nelle ore notturne tra storia, arte, cinema e musica.

Roma. Ogni sguardo è un viaggio nell'arte. E ogni passo è un viaggio nel tempo. E, di notte, le emozioni sono ancora più intense.

Vi aspetto il 25 dicembre per trascorrere insieme la sera di Natale con #StanotteARoma. pic.twitter.com/ZkcShTzCIE — Alberto Angela (@albertoangela) December 6, 2024

Cosa vedremo nello speciale e ospiti

Al centro di ‘Stanotte a Roma’ ci sarà la Città Eterna e verranno mostrare le bellezze di varie epoche: della Roma antica, barocca e contemporanea. Tra queste Campo de’ Fiori dove prima del Quattrocento c’era davvero un campo ricoperto di fiori. Oggi invece è una delle piazze più vive, un luogo dove ne nasconde un altro sotto. E ancora da Piazza di Spagna al Colosseo passando per il Pantheon, per il Campidoglio fino a raggiungere la Bocca della Verità.

Diversi gli ospiti, oltre la presenza fissa di Giancarlo Giannini ci sarà Claudio Baglioni che canterà nel Colosseo, ed Edoardo Leo che rappresenterà l’evoluzione del cinema. Spazio poi a Emanuela Fanelli, Tosca, Antonella Ruggiero ed Eleonora Abbagnato.