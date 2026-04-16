Tutto pronto per il gran finale di “Stanno tutti invitati”, lo show di Pio e Amedeo che stasera – giovedì 16 aprile 2026 – saluta i telespettatori con un l’ultima imperdibile puntata. Scopriamo insieme tutti gli ospiti ed anticipazioni della terza ed ultima puntata su Canale 5.

Stanno tutti invitati ospiti stasera su Canale 5 del 16 aprile 2026

Stasera, giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con l’ultima puntata di “Stanno tutti in invitati“, lo show di Pio e Amedeo trasmesso in prima serata su Canale 5. Tantissimi gli ospiti protagonisti dell’ultima puntata dello show giunto al gran finale dopo due puntate che hanno visto il duo comico pugliese celebrare 25 anni di amicizia, ma anche di carriera. Tra gli ospiti di stasera di Stanno tutti invitati c’è Sal Da Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre si”. Il cantautore napoletano sta vivendo un momento davvero magico della sua carriera: da Napoli alla conquista dell’Italia e presto anche dell’Europa visto che rappresenterà il nostro Paese all’Eurovision Song Contest 2026.

Non solo, ospite di Pio e Amedeo anche un altro grandissimo cantautore della musica italiana che con le sue canzoni ha fatto emozionare e sognare milioni di persone. Si tratta di Michele Zarrillo che ha scritto e cantato canzoni senza tempo come “Cinque giorni”, “La notte dei pensieri” e “L’elefante e la farfalla”. In studio anche Francesco Renga reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo cono il brano “Il meglio di me”.

Stanno tutti invitati ultima puntata su Canale 5

Ma non finisce qui, visto che Pio e Amedeo per l’ultima puntata di Stanno tutti invitati trasmessa stasera – 16 aprile 2026 – su Canale 5 hanno pensato di invitare anche i Pooh. Il celebre gruppo musicale, in assoluta la band più longeva della musica italiana, regalerà un medley di successi. Spazio poi a Lino Banfi, attore che ha saputo conquistare diverse generazioni con i suoi film comici e il suo indimenticabile ruolo di Nonno Libero nella serie “Un medico in famiglia”. Proprio Lino Banfi è tra i protagonisti di “Oi vita mia”, l’ultimo film del duo pugliese.

Infine ospiti anche la bellissima Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli attualmente impegnata nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip.

Ricordiamo che la terza ed ultima puntata di “Stanno tutti invitati” è trasmessa in prime time su Canale 5, ma anche in in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity!