Sport in tv: gli appuntamenti da non perdere questa settimana

Per la gioia degli appassionati, la settimana dal 13 al 17 Marzo è ricchissima di sport in tv. Ce n’è per tutti, dall’immancabile calcio al rugby, passando per lo sci e la pallavolo, solo per citarne alcune fra le discipline più seguite e popolari. Una menzione a parte merita il rugby: all’Olimpico di Roma infatti, gli Azzurri di Lorenzo Cannone, ancora a quota zero, cercheranno di conquistare i primi punti nel torneo Sei Nazioni contro il Galles. Di seguito vi segnaliamo alcuni degli eventi sportivi da non perdere.

Sport in tv: cosa vedere da lunedì a Venerdì 17 Marzo

Tra gli avvenimenti sportivi che verranno trasmessi in tv nei prossimi giorni, eccone alcuni da non lasciarsi sfuggire:

Coppa del Mondo di sci a partire dalle 9.15 del mattino di Mercoledì, Giovedì e Venerdì e Lunedì sera dalle ore 20.45 sempre su Eurosport

a partire dalle 9.15 del mattino di Mercoledì, Giovedì e Venerdì e Lunedì sera dalle ore 20.45 sempre su rugby, Sei Nazioni: alle 15.15 Italia-Galles su Sky Sport Uno/Tv8

alle 15.15 Italia-Galles su ciclismo, Tirreno Adriatico alle 14.50 su Rai Due, Eurosport 2 e Raisport

alle 14.50 su e calcio serie A , alle 20.45 di Lunedì 13 Marzo Milan-Salernitana su Dazn

, alle 20.45 di Lunedì 13 Marzo Milan-Salernitana su ciclismo, Milano Torino , alle 14.35 di Mercoledì 15 Marzo su Eurosport

, alle 14.35 di Mercoledì 15 Marzo su basket, Eurolega: alle ore 21.00 di Giovedì 16 Marzo Real Madrid-Milano su Eurosport

alle ore 21.00 di Giovedì 16 Marzo Real Madrid-Milano su automobilismo, mondiale di Formula Uno: Gran Premio Arabia Saudita ore 18.00 di Venerdì 17 Marzo su Sky Sport Uno.

Partite di calcio di Champions League, Europa League e calcio straniero

Gli aventi più attesi della settimana per i tifosi di calcio sono senza dubbio quelli che vedono impegnate alcune squadre italiane in Champions League e Europa League. Appuntamenti interessanti anche per chi segue il calcio nazionale europeo.

Ecco gli incontri: