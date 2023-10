Da poche settimane si sono concluse le riprese di Mare Fuori 4 ma i primi due episodi della nuova stagione sono stati mostrati in anteprima al pubblico della Festa del Cinema di Roma regalando tantissimi spoiler. Inevitabilmente infatti alcuni video, con informazioni chiave, sono state svelate dai fan e sono finite in rete. Per chi non riesce ad attendere la messa in onda il prossimo anno, abbiamo quindi delle anticipazioni su quello che è successo nella famosa ultima scena della terza stagione.

Spoiler Mare Fuori 4: chi è vivo tra Carmine, Don Salvatore e Rosa Ricci

Grande attesa per la quarta stagione di Mare Fuori 4 che verrà trasmessa in anteprima via streaming dal 1 febbraio 2024 su RaiPlay e dalla seconda settimana di febbraio in prima serata su Rai 2. Alla festa del Cinema di Roma erano presenti il regista e alcuni attori del cast. A essere trasmessi sono stati i primi due episodi dal titolo ‘Nel nome dell’amore’ e ‘Il vecchio e giovane leone’.

Il primo episodio parte da come era finita la terza stagione. Rosa Ricci (Maria Esposito) incontra alla piscina Mirabilis Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) ma vengono interrotti dal padre di lei, Don Salvatore (Raiz). Don Salvatore spinge Rosa a scegliere se sparare a lui o al suo amato. La terza stagione si concludeva con il rumore di uno sparo. Nella quarta viene svelato chi ha sparato: è stata Rosa Ricci che ha scelto Carmine e ha colpito suo padre. Un vero colpo di scena che porterà la giovane ad avere continui sensi di colpa.

Nel corso del primo episodio verrà mostrato anche Edoardo che si trovava in ospedale dopo essere stato tradito dai Ricci. Il giovane si risveglia ed è salvo grazie alla trasfusione di sangue di Teresa. Nonostante l’amore per Carmela e suo figlio, Edoardo non saprà resistere a Teresa. Kubra invece sta provando piano piano ad accettare la verità: cioè che Beppe è suo padre, intanto Beppe è molto vicino alla nuova direttrice dell’Ipm Sofia Durante. Silvia finisce di nuovo dentro per colpa del suo fidanzato avvocato.

Di cosa parla il secondo episodio

Il secondo episodio è tutto concentrato su Edoardo e Don Salvatore che si trovano nello stesso ospedale. Don Salvatore chiede a Edoardo di prendere il posto di suo figlio Ciro rendendolo molto felice ma Carmela svela al giovane che è stato proprio lui a tradirlo e a volerlo morto. A quel punto Edoardo farà una scelta che cambierà per sempre la sua vita.

In carcere intanto Cucciolo e Milos continuano a stringere il loro rapporto e frequentarsi ma la loro storia non è vista di buon occhio dagli altri detenuti e da Micciarella, fratello di Cucciolo. Nel reparto femminile ha fatto il suo ingresso una nuova detenuta di cui si sa poco: ha ucciso un ragazzo e ama la musica. Che possa essere la prossima musa di Cardiotrap?