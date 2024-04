Torna l’appuntamento con “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti della puntata di stasera, giovedì 25 aprile 2024.

Splendida Cornice, ospiti di stasera: giovedì 25 aprile 2024

Giovedì 25 aprile 2024 dalle ore 21.20 va in in onda una nuova puntata di “Splendida Cornice“, il people show condotto da Geppi Cucciari trasmesso in prima serata su Rai3. Anche questa settimana, la conduttrice è pronta a tenere compagnia ai telespettatori con più di due ore di intrattenimento culturale, ma anche momenti di evasione, divulgazione, satira, umorismo e conoscenza. Come in ogni puntata tanti ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura.

Tra gli ospiti di stasera, giovedì 25 aprile 2024, ci sono: Piero Pelù che presenta il suo nuovo singolo dal titolo “Maledetto cuore”, ma anche la cantautrice Margherita Carducci in arte Ditonellapiaga che ha da poco pubblicato il suo nuovo album. Spazio poi agli attori: Valeria Solarino, Filippo Nigro e Federica Fracassi. Ma non finisce qui: ospite anche Francesca Vecchioni, figlia di Roberto Vecchioni, ma anche presidente della Fondazione Diversity ed ideatrice dei Diversity Media Awards.

Un'ospite d'eccezione, una signora della tv: Lilli Gruber a #SplendidaCornice! pic.twitter.com/MOKYlFIap5 — Splendida Cornice (@SplendiCornice) April 18, 2024

Splendida Cornice, festeggia la festa della Liberazione: 25 aprile

Nella puntata di giovedì 25 aprile 2024 di Splendida Cornice, Geppi Cucciari è pronta ad accogliere in studio anche: lo scrittore Francesco Filippi, Gianluca Torre meglio conosciuto come l’agente immobiliare dei Vip, la sondaggista Martina Carone, l’ingegnere Mattia Marini e la climber iraniana Nasim Eshqi. Una buona parte della puntata è dedicata anche alla Festa del 25 aprile che celebra l’Anniversario della Liberazione d’Italia. Per l’occasione in collegamento c’è Flora Monti, la più giovane staffettista partigiana della Resistenza Italiana. Tra gli ospiti anche: Renzo Rubino accompagnato da La Banda di Martina Franca, Paolo Fresu, Daniele Di Buonaventura, Giovanni Sollima, Carlo Centemeri pronto a regalare al pubblico una performance musicale sulle note di “Bella Ciao”.

Infine spazio alla danza con la performance “Take Me With You” del Poznań Opera Ballet. Da non dimenticare la presenza in studio del pubblico composto da spettatori selezionati attraverso le categorie demoscopiche Gfk: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo.

L’appuntamento con Splendida Cornice è come sempre il giovedì in prima serata su Rai3.