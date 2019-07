Spirito Libero nuova fiction di canale 5 andrà in onda da martedì 6 agosto 2019 in prima serata. La protagonista è una ragazza (Alexandra Winkler) interpretata da Julia Franz Richter di 23 anni che lavora presso un panificio a Vienna.

La trama di Spirito Libero nuova fiction Mediaset dal 6 agosto su canale 5

Alexandra che ha condotto sempre una vita modesta, con dei genitori adottivi, scopre improvvisamente di essere figlia di uno degli uomini più ricchi e potenti della città, Karl Hochstetten. Il quale le lascia in eredità la sontuosa tenuta di famiglia dove si allevano cavalli della preziosa razza Trakehner. La sua vita, quindi cambia, quando scopre di aver avere anche dei fratellastri e una matrigna per nulla contenti di dover dividere con lei i possedimenti della ricchissima famiglia

Il primogenito Maximilian (Christoph Luser) è ossessionato dal potere, mentre il minore dei tre Leander (Laurence Rupp) è un ribelle dedito ad alcol, droghe e feste. Ma Alexandra troverà anche alleati come la giovane Tilda (Zita Gaier) e il fattore Raphael (Aaron Karl).

Il miglior amico dell’uomo è…il cavallo! Questo il tema centrale di Spirito Libero

In molte serie tv accanto al protagonista troviamo degli animali che sono in realtà i veri personaggi. Nell’immaginario collettivo l’animale per eccellenza è il cane, fedele amico dell’uomo a cui sono state dedicate molte fiction.

Ma c’è un altro animale che negli anni ha ricoperto questo “ruolo: il cavallo! Basti pensare all’indimenticabile Furia del West, divenuto famosissimo grazie anche alla colonna sonora cantata da Mal. Generazioni di bambini hanno avuto come amico televisivo Furia, protagonista dell’omonima serie degli Anni 50.

I cavalli i veri protagonisti tra fiction e film tv

Ma ci sono anche numerosi film che raccontano il legame particolare tra il protagonista e i cavalli. Tra questi, Flicka” dove si narra il legame tra una ragazza (Alison Lohman) e la puledra selvaggia Flicka nel film diretto da Michael Mayer nel 2006.

Si continua poi con “L’uomo che sussurrava ai Cavalli”, con Robert Redford, tratto dal libro di Nicolas Evans del 1995. Dopo che un incidente traumatizza la giovane figlia e il suo cavallo, una donna decide di portarli in una fattoria in Montana dove un guaritore riesce a calmare gli animali in modo misterioso.

Spirit cavallo selvaggio : Spirit, un puledro di razza Mustang, diventa compagno inseparabile di Piccolo Fiume, un ragazzo indiano, nel film del 2002 firmato DreamWorks.

: Spirit, un puledro di razza Mustang, diventa compagno inseparabile di Piccolo Fiume, un ragazzo indiano, nel film del 2002 firmato DreamWorks. Heartland: Protagonista della serie canadese è Amy (Amber Marshall) una ragazza che vive in un ranch e si prende cura dei cavalli, tra cui Spartan.

Protagonista della serie canadese è Amy (Amber Marshall) una ragazza che vive in un ranch e si prende cura dei cavalli, tra cui Spartan. Pippi Calzelunghe: nella serie svedese per bambini del 1969 Pippi (Inger Nilsson) ha come amico un cavallo bianco con i pois.

Il sei agosto su canale 5 arriverà Spirito Libero

La nuova fiction di canale 5, di produzione tedesca racconterà la storia di Alexandra, una ragazza che vedrà la vita rivoluzionata dall’incontro con un puledro nero di nome Dicembre.

“In lei nasce il bisogno di indagare sul passato del padre, sui luoghi in cui è vissuto e in cui anche lei avrebbe potuto vivere” racconta la protagonista. E poi c’è lui, Dicembre: un esemplare meraviglioso ma che non è purosangue. Tra i due si creerà un legame speciale che farà sentire “a casa” Alexandra e l’aiuterà a farsi accettare dal resto della famiglia.

Promo Mediaset di Spirito Libero