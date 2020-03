Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con “Speciale Chi l’ha visto? Coronavirus“, un appuntamento da non perdere dedicato all’emergenza sanitaria che da settimane ha colpito il nostro Paese e non solo. E’ notizia delle ultime ore che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato pandemia in tutto il mondo.

Speciale Chi l’ha visto? Coronavirus su Rai3

Venerdì 13 marzo 2020 alle ore 21.20 appuntamento su Rai3 con “Speciale Chi l’ha visto?“, una puntata straordinaria condotta da Federica Sciarelli in diretta dagli studi di via Teulada a Roma. Dopo la puntata del mercoledì, la giornalista e conduttrice torna in prima serata sulla terza rete di Stato per occuparsi di una puntata interamente dedicata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. In studio tantissimi ospiti ed esperti pronti a rispondere alle tantissime domande dei telespettatori circa le modalità di contagio, ma anche sulla salute.

Sono trascorse tre settimane dal primo paziente italiano contagiato dal virus: si tratta del 38enne di Codogno che in queste ore è uscito dalla terapia intensiva e sub intensiva dell’Ospedale San Matteo di Pavia. L’uomo respira autonomamente e al risveglio la prima cosa che ha detto è stata “Sono a Lodi?”.

Speciale Chi l’ha visto?, Coronavirus Italia: le ultime notizie

La situazione in Italia però continua a preoccupare considerando i numeri delle ultime ore: 12.839 contagi di cui 1.258 sono i pazienti guariti, mentre sono saliti a 1.016 i decessi. Le regole e i divieti annunciati dal Premier Conte e dal Governo Italiani hanno portato alla chiusura obbligatoria per attività e servizi non essenziali al cittadino fino al prossimo 25 marzo. Una scelta fatta per cercare di contenere la diffusione del virus che continua ad allarmare l’Italia, ma anche il resto dl mondo.

Intanto i metalmeccanici hanno espressamente richiesto la chiusura coperta delle fabbriche, in caso contrario saranno pronti a scioperare. In Lombardia, invece, l’aeroporto di Linate da sabato è pronto a chiudere. Uno scenario apocalittico con città deserte e la gente isolata nelle proprie case. La situazione però comincia a far preoccupare anche in Europa: Francia e Spagna hanno indetto la chiusura di scuole e università, mentre il Belgio ha chiesto la chiusura di bar e ristorante. L’emergenza però è scoppiata anche oltreoceano coinvolgendo l’America.