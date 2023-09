Matt Damon, uno degli attori più rappresentativi del cinema statunitense, è il protagonista di Sopravvissuto – The Martian, un film di fantascienza del 2015 diretto da Ridley Scott. Un mago della macchina da presa e un interprete di grande livello sono già di per sé garanzia di successo. E infatti Sopravvissuto – The Martian non delude lo spettatore, che si trova di fronte ad una storia avvincente e che tiene con i nervi tesi fino all’ultima sequenza.

L’appuntamento è per la prima serata di Venerdì 29 Settembre su Italia Uno. Di seguito trama, cast e curiosità.

Sopravvissuto – The Martian: la trama in breve e il cast

Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney viene creduto morto e pertanto abbandonato dai compagni sul Pianeta Rosso. Solo che l’uomo non è affatto morto e si ritrova in una situazione a dir poco complicata, da solo su un territorio ostile e addirittura fuori dalla Terra, senza né viveri né acqua. Farà di tutto per trovare il modo di comunicare con l’esterno e far sapere che è ancora vivo.

Per quanto riguarda il cast, accanto ad un Matt Damon strepitoso come sempre, troviamo anche Jessica Chastain, Kristen Wiig, Mackenzie Davis, Kate Mara e Jeff Daniels.

Le curiosità sul film

Sopravvissuto – The Martian è una pellicola di genere fantascienza/drammatico del 2015 diretta da Ridley Scott. Queste sono le curiosità più interessanti sul suo conto: