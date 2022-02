Sopravvissuti è la nuova serie tv di Rai 2 con protagonista Lino Guanciale. Quando andrà in onda? Su che canale? Qual è il cast e la trama? Ecco tutte le informazioni inerenti la fiction della Rai.

Lino Guanciale torna con Sopravvissuti: quando in TV.

Lino Guanciale torna in tv con il progetto internazionale Sopravvissuti. La Serie TV andrà in onda dal 28 marzo fino ai primi di maggio su Rai 2, salvo cambiamenti. Ci sarà la spendida Liguria a fare da sfondo a questa serie tv composta da otto episodi, due per ogni puntata, diretta da Carmine Elia (La porta rossa, Mare Fuori).

Nonostante Lino Guanciale sia molto impegnato in teatro con lo spettacolo “L’uomo più crudele del mondo” insieme al collega Francesco Montanari, numerosi sono gli impegni televisivi che lo attendono. Infatti, oltre a Sopravvissuti, sarà il protagonista maschile del remake italiano Noi (This Is Us) per Rai 1 e più in là, tornerà a vestire i panni de Il Commissario Ricciardi e per l’ultima volta lo vedremo come Leonardo Cagliostro de La porta rossa 3 – Il Finale.

Sopravvissuti: la trama e il cast della nuova serie di Rai 2

Le vicende dell’equipaggio della barca a vela Arianna cattureranno i telespettatori che, fino alla fine, non riusciranno a capire come andrà a finire la storia. Sopravvissuti, già dal titolo, rimanda all’idea di pericolo, di scomparsa e di condizioni estreme.

La barca Arianna parte da un piccolo porto ligure per affrontare un viaggio nell’Atlantico ma subito è devastata da una tempesta. Equipaggio e imbarcazione sono dati per dispersi ma dopo un anno dalla sparizione, vengono ritrovati solo cinque sopravvissuti. Da quel momento bisogna capire cosa è accaduto e come le fila della trama si intrecciano.

Il cast vede attori e attrici importanti misti a nomi giovani. Sono presenti, infatti, Barbara Bobulova, Alessio Vassallo, Camilla Semino Favro, Stefi Celma, Vincenzo Ferrera, Luca Biagini, Florian Fitz, Pia Lanciotti, Sophie Pfenningstorf, Fausto Maria Sciarappa, Elena Radonicich e Giacomo Giorgio (Mare Fuori).